Более 32 тысяч домов остались без света в Японии после землетрясения

Подземные толчки произошли днем в понедельник в японской префектуре Исикава. Первые колебания магнитудой 5,7 заметили в 16:10 по местному времени. После сейсмологи зафиксировали удары магнитудой 6,1.

В Японии объявили угрозу возникновения цунами , отмечал RT. Колебания ощутили жители Токио, Киото и Осаки, в связи с ЧП приостановили движение скоростных поездов, однако о разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси на пресс-конференции сообщил, что власти делают все необходимое для обеспечения безопасности людей. По его словам, в ближайшее время прибрежные районы накроет волна высотой до пяти метров.