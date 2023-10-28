Более 300 протестующих против помощи Израилю задержали в Нью-Йорке

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Активисты собрались в районе вокзала Grand Central и потребовали от властей прекратить финансирование израильской армии, а также огонь в зоне конфликта Палестины и Израиля.

Вечером в пятницу Израиль объявил о расширении активности военных в секторе Газа. Утром в субботу ЦАХАЛ сообщил о поражении 150 целей в зоне конфликта, в том числе военных помещений и подземных тоннелей.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не станут советовать Израилю , как именно проводить военную операцию против ХАМАС.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю остановить огонь в зоне конфликта, но власти страны ее отвергли.