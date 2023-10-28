Более 300 протестующих против помощи Израилю задержали в Нью-Йорке
Масштабная акция протеста против финансирования Израиля прошла на улицах Нью-Йорка, полицейские задержали более 300 человек. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на организаторов движения Jewish Voice for Peace.
Активисты собрались в районе вокзала Grand Central и потребовали от властей прекратить финансирование израильской армии, а также огонь в зоне конфликта Палестины и Израиля.
Вечером в пятницу Израиль объявил о расширении активности военных в секторе Газа. Утром в субботу ЦАХАЛ сообщил о поражении 150 целей в зоне конфликта, в том числе военных помещений и подземных тоннелей.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не станут советовать Израилю , как именно проводить военную операцию против ХАМАС.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю остановить огонь в зоне конфликта, но власти страны ее отвергли.