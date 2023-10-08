Более 300 энергообъектов Украины были повреждены за год

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«Попаданий в энергетическую систему было 271 только на протяжении отопительного сезона - с октября 2022 года по март 2023 года. Если считать сейчас, то их намного больше, где-то более 300», - сказал он.

Ранее обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович заявил, что руководство киевского режима не скрывает страха перед предстоящей зимой. По его словам, из-за энергообеспечения холодный сезон будет тяжелее прошлого.

Новакович отметил, что союзники Украины помогают стране с обслуживанием систем, чтобы до наступления зимы восстановить энергетические объекты. Несмотря на все усилия, пока «процесс идет туго». Также большая часть украинской энергоструктуры устарела.

Российские войска с осени 2022 года регулярно осуществляют удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, это ответ России на теракты на Крымском мосту и атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.