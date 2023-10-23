Более 300 человек задержали за акты антисемитизма во Франции

Читайте нас в:

«Благодаря работе служб охраны правопорядка, 336 человек были задержаны», - написал он.

По словам политика, всего на фоне эскалации в Израиле с 7 октября во Франции зарегистрировали 588 актов антисемитизма.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти также сообщил, что во Франции открыли около 200 дел в связи с ростом антисемитских инцидентов на фоне обострения конфликта в Израиле.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС выпустило сотни ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля после этого объявила о проведении контртеррористической операции «Железные мечи».

Позже израильские власти заявили о полной блокаде сектора Газа. Жителей анклава оставили без доступа к воде, электричеству и продовольствию.

По данным Минздрава Газы, с начала эскалации конфликта погибли более пяти тысяч палестинцев.