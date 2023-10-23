Более 300 человек задержали за акты антисемитизма во Франции
Французские власти за две недели провели задержание 336 человек за акты антисемитизма на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Такое заявление сделал глава МВД страны Жеральд Дарманен в соцсети X.
«Благодаря работе служб охраны правопорядка, 336 человек были задержаны», - написал он.
По словам политика, всего на фоне эскалации в Израиле с 7 октября во Франции зарегистрировали 588 актов антисемитизма.
Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти также сообщил, что во Франции открыли около 200 дел в связи с ростом антисемитских инцидентов на фоне обострения конфликта в Израиле.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС выпустило сотни ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля после этого объявила о проведении контртеррористической операции «Железные мечи».
Позже израильские власти заявили о полной блокаде сектора Газа. Жителей анклава оставили без доступа к воде, электричеству и продовольствию.
По данным Минздрава Газы, с начала эскалации конфликта погибли более пяти тысяч палестинцев.