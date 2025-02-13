Более 300 человек отравились алкоголем в Турции. Среди них могут быть россияне
Более 300 человек отравились суррогатным алкоголем в Турции с января. Из них 103 умерли и больше 200 попали в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.
Среди пострадавших, по его данным, могут быть и россияне. Причиной происшествия называют рост производства поддельного спиртного, вызванный высокими налогами на алкоголь.
Турецкие правоохранительные органы уже арестовали 13 производителей и изъяли 102 тонны метилового спирта, а также 86 тысяч литров контрабандных напитков.
Ранее в суд Самары поступило уголовное дело об отравлении печально известным «Мистером Сидром». По данным следствия, двое обвиняемых, чтобы сэкономить, купили спирт, украденный с полицейского склада. Он оказался метиловым, что и привело к массовым летальным исходам и госпитализациям.