19 ноября 2023, 09:43

Более 30 палестинцев погибли из-за ночного обстрела Газы — СМИ

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По меньшей мере 30 человек стали жертвами ночных бомбардировок сектора Газа со стороны ЦАХАЛ. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации издания, израильские военные атаковали жилые дома в центральной части палестинского анклава в ночь с 18 на 19 ноября.

Региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр сообщила, что обстрелы территории сектора Газа привели к гибели мирных жителей , в том числе и детей. Она призвала прекратить конфликт между Израилем и ХАМАС и напомнила, что военные не имеют права наносить удары по детским приютам и школам.

По информации властей Газы, с 7 октября из-за противостояния палестинского движения и ЦАХАЛ погибли более 12 тысяч человек. За этот период без вести пропали 3,5 тысячи палестинцев.

Израильская армия 18 ноября атаковала территорию школы «Аль-Фахура» в Джебалии. В учебном учреждении прятались от обстрелов мирные жители и дети. Школа находилась под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в здании нашли убежище более сотни человек.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 09:20
Техас начал строить стену на границе с Мексикой
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Техас приступил к возведению нового участка стены на границе с Мексикой. Об этом заявил губернатор американского штата Грег Эбботт в соцсети Х (бывший Twitter).

Он опубликовал видео, на котором строители возвели несколько секций стены. Эббот сообщил, что штат будет продолжать постройку забора, пока Белый дом не обратит внимание на проблему и не начнет ее решать.

«Техас - первый и единственный штат в Америке, который строит собственную пограничную стену», - отметил губернатор.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал администрацию США за игнорирование проблем на границе с Мексикой. По его словам, ситуация с мигрантами волнует Белый дом меньше, чем конфликт на Украине.

Маск напомнил, что обстановка на границе с Мексикой становится хуже с каждым днем, и призвал американское руководство заняться решением этого вопроса. Бизнесмен признался, что занимает проиммигрантскую позицию, но выступает против того, чтобы люди переезжали в США незаконным путем.

Мексика США Мигранты
19 ноября 2023, 09:00
Сборная Франции по футболу одержала самую крупную победу в истории страны
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Французская сборная обыграла команду из Гибралтара со счетом 14:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу в 2024 году. Об этом написал ТАСС.

Сборная Гибралтара «триумфально» открыла встречу, забив мяч в собственные ворота на третьей минуте. Всего минуту спустя гол забил Маркус Тюрам из французской команды. В течение матча голами отметились также Варрен Заир-Эмри, Килиан Мбаппе, Жонатан Клосс, Кингсли Коман, Юссуф Фофана, Адриен Рабьо, Усман Дембеле и Оливье Жиру.

Победа Франции стала самой крупной в истории страны и одержала самую разгромную победу за время проведения квалификации к чемпионатам Европы, а Мбаппе с 46 голами оказался на третьем месте в списке бомбардиров сборной. Самым молодым автором года в составе сборной более чем за век стал Заир-Эмри, которому еще не исполнилось 18 лет.

Французская команда досрочно прошла отбор на чемпионат Европы и сейчас лидирует в турнирной таблице группы B с 21 очком.

Футбол Франция
19 ноября 2023, 08:54
Французский политик подвел итог конфликта на Украине
РИА «Новости»
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Мировое сообщество спустя 18 месяцев признало успех и правоту России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Он напомнил о статье «Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России» в газете Wall Street Journal и отметил, что мировое сообщество долгое время обманывали с помощью пропаганды.

«Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге все равно прийти к этому», - добавил Филиппо.

Политик обратил внимание, что западные издания «отвернулись» от Украины. Он также указал на необходимость прекращения поставок оружия ВСУ и финансирования украинского руководства.

Западные СМИ стали публиковать статьи , предсказывающие скорое поражение Украины. Американское издание WSJ усомнилось в возможностях ВСУ победить в новой фазе конфликта. Украинское руководство призналось, что ситуация стала выглядеть все опасней.

России удалось наладить производство оружия и техники, в том числе ударных БПЛА, танков и ракет. В отличие от ВСУ, российские войска не зависят от западных поставок.

Украина Франция
19 ноября 2023, 08:32
Венесуэла согласилась поддержать любые меры в ОПЕК для переговоров Израиля и Палестины
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Венесуэла одобрит любые меры в ОПЕК, которые смогут побудить Израиль и ХАМАС начать диалог об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом РИА «Новости» заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

«Мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами», - отметил он.

Министр напомнил, что Венесуэла не экспортирует нефть в Израиль и не поддерживает с этим государством дипломатические отношения. По его словам, тему нефтяного эмбарго обсуждали арабские страны.

Хиль Пинто назвал «преступлением» и «нарушением всех международных соглашений в области гуманитарного права» действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Израиль занимается геноцидом. Мы настаиваем на прекращении огня без всяких условий», - заключил он.

Ранее МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна предпринимает все дипломатические действия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и прорыва блокады в секторе Газа. Дипломат отметил, что турецкие власти могут начать использовать «другие меры», если Израиль и ХАМАС не введут режим прекращения огня.

Израиль Венесуэла ОПЕК Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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