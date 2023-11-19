19 ноября 2023, 14:52

Более 30 младенцев эвакуировали из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

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По меньшей мере 31 младенца эвакуировали из госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщил руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут в беседе с телеканалом Al Arabiya.

Речь идет о новорожденных, которые появились на свет недоношенными. Закут не уточнил, кто именно эвакуировал детей и куда их направят.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила вывезти всех пациентов и персонал из госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Мирных жителей эвакуируют с территории больницы в течение 24-72 часов.

Из-за блокады палестинского анклава со стороны Армии обороны Израиля в госпитале умерли все пациенты , которые находились в реанимации, сообщил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия. За неделю осады в медучреждении погибли 54 человека.

Ранее ЦАХАЛ связался с больницей и сообщил о проведении операции в этом районе. Израильские военные дали персоналу час на эвакуацию.

Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины Палестина
19 ноября 2023, 15:55
Три женщины и подросток погибли в результате стрельбы в США
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Три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в городе Мемфисе в штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Также в ходе вооруженного конфликта пострадала 15-летняя девочка. В убийствах заподозрили 52-летнего Мэвиса Кристиана-младшего, его объявили в розыск. По данным правоохранителей, мужчина вооружен и чрезвычайно опасен.

Правоохранители рассматривают одно из преступлений как эпизод домашнего насилия. Информация о личностях погибших и пострадавшей, а также об их связи с подозреваемым, не разглашается.

А октябре помощник шерифа в США застрелил темнокожего , отсидевшего 16 лет по ложному обвинению. Полицейский открыл огонь при досмотре автомобиля мужчины.

Подобное произошло в Соединенных Штатах в начале сентября. Правоохранитель застрелил беременную темнокожую женщину на парковке магазина в Вестервилле.

США Убийства Стрельба
19 ноября 2023, 15:54
Сухогруз разломился надвое из-за мощного шторма в Турции
Freepik
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Сухогруз с флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли у Черноморского побережья Турции из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщил телеканал Sözcü.

В результате мощного шторма судно буквально разломилось на две части. Экипажу из 13 человек пришлось перенаправляться на берег. В результате ЧП никто не пострадал.

Оранжевый код погодной опасности объявили в Анкаре, Стамбуле, Измире и более чем 60 других городах Турции. Синоптики предупредили о сильных ливнях и риске подтоплений. В столице порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Из-за стихии в аэропортах Стамбула отменили почти 200 внутренних и международных рейсов.

Непогода также разыгралась в российском регионе 19 ноября. Власти Новокузнецка объявили режим чрезвычайной ситуации из-за урагана, с каким город не сталкивался 45 лет. Сильный ветер повалил дерево на один из автомобилей, два человека погибли. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о шести пострадавших.

Сухогруз с флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли у Черноморского побережья Турции из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщил телеканал Sözcü.

Турция Корабли Шторм Погода
19 ноября 2023, 15:00
Путин поучаствует в саммите G20 и БРИКС в виртуальном формате
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Президент России Владимир Путин проведет в ближайшее время ряд международных совещаний. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Российский лидер 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия. Он также приедет в Минск, чтобы посетить мероприятие по линии ОДКБ.

«Планируется еще и телемост лидеров БРИКС», - указал Зарубин.

Глава государства запланировал принять в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона и обсудить с ним партнерство двух стран. Зарубин также анонсировал участие Путина в конференции по развитию искусственного интеллекта.

Ранее МИД сообщил, что Россия продолжила сотрудничество с Индией по вопросу организации саммитов. В ноябре в виртуальном формате состоится дополнительная встреча лидеров G20. Индия уже разослала приглашения лидерам других стран. Кремль начал подготовку к участию Путина в мероприятии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Саммиты Белоруссия Владимир Путин Таджикистан ОДКБ
19 ноября 2023, 14:42
Финские военные начали строить забор на границе с Россией
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Вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП «Вартиус» на границе с Россией, чтобы помочь пограничникам построить временный барьер. Об этом рассказал начальник КПП Йоуко Киннунен в интервью финскому телеканалу Yle.

«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения - временный барьер на границе», - сказал он.

КПП «Вартиус», являющийся самым южным пограничным переходом на границе с РФ, закрыли вечером 18 ноября. Причиной назвали перегруженность, по данным СМИ, границу в этот день собирались пересечь 67 беженцев с Ближнего Востока. В воскресенье, 19 ноября, переход вновь открыли.

Ранее Финляндия решила закрыть четыре пропускных пункта на границе с Россией. Власти объяснили это решение увеличившимся потоком беженцев. Беженцы из Сирии, Сомали, Ирака и других стран прибывают на пропускные пункты , финская сторона запретила переход границы на велосипедах. Финские пограничники даже применили газ против людей на границе с Россией. Они объяснили это тем, что иностранцы не выполняли их требования.

Финляндия Россия

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