Более 30 младенцев эвакуировали из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Речь идет о новорожденных, которые появились на свет недоношенными. Закут не уточнил, кто именно эвакуировал детей и куда их направят.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила вывезти всех пациентов и персонал из госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Мирных жителей эвакуируют с территории больницы в течение 24-72 часов.

Из-за блокады палестинского анклава со стороны Армии обороны Израиля в госпитале умерли все пациенты , которые находились в реанимации, сообщил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия. За неделю осады в медучреждении погибли 54 человека.

Ранее ЦАХАЛ связался с больницей и сообщил о проведении операции в этом районе. Израильские военные дали персоналу час на эвакуацию.