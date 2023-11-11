Более 30 грузовиков с гумпомощью въехали в Газу через КПП «Рафах»

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«Грузовики с гуманитарной помощью доставили сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт „Рафах“», - указали в публикации.

Представители COGAT уточнили, что 22 грузовика доставили в палестинский анклав 395 тонн продуктов питания, три - 30 тонн медицинского оборудования, два - 57 тонн воды, еще три - 58 тонн смешанных грузов. Данную помощь предоставили ООН и Египетское общество Красного Полумесяца.

Доставлять гумпомощь в Газу начали 21 октября. С того момента на палестинскую территорию прибыли порядка 820 грузовиков.

В среду, 8 ноября, на территорию сектора Газа через КПП «Рафах» въехали 96 грузовиков с гуманитарной помощью.

До этого Минздрав Палестины сообщал, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке количество жертв среди мирного населения Газы превысило 10 тысяч человек. Из них не менее четырех тысяч - дети.