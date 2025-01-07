Более 30 человек стали жертвами землетрясения в Тибете
В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Жертвами стали 36 человек, сообщило издание «Наньфан Жибао».
Катаклизм обрушился на регион 7 января в 09:05 по местному времени (04:05 по московскому). Подземные толчки зафиксировали на территории уезда Тингри округа Шигадзе. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Накануне подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Каларском муниципальном округе Забайкальского края. По данным регионального МЧС, эпицентр находился в 10 километрах от населенного пункта Куанда. В результате никто не пострадал. Информация о повреждениях зданий не поступала.