Более 30 человек спасли из-под уничтоженного авиаударом ЦАХАЛ дома в секторе Газа

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По его данным, здание находилось в квартале Бардавил. Там израильские ВВС поразили многоэтажный дом. Сначала из-под обломков спасли семь человек. Все они являются членами одной семьи. Позже вытащить удалось еще 25 палестинцев.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа утром 7 октября. В ответ на это ЦАХАЛ объявил о начале своей операции. Всего израильские военные во время воздушных атак ударили по 450 наземным целям в Газе, а также по лагерям беженцев Хан-Юнис, Джебалия, Рафах, написал ТАСС.

Как сообщила газета The Jerusalem Post , ВВС Израиля нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа. Именно оно возглавило атаку на Израиль в прошлую субботу. Также по данным издания, пленных бойцов этого палестинского движения запретили лечить в израильских государственных границах.