08 февраля 2025, 17:13

Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае

Unsplash
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В результате оползня в Китае пропали без вести более 30 человек. Об этом сообщило агентство «Синьхуа», ссылаясь на местный штаб по предупреждению и борьбе с геологическими стихийными бедствиями.

В результате оползня в Китае пропали без вести более 30 человек. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» , ссылаясь на местный штаб по предупреждению и борьбе с геологическими стихийными бедствиями.

По словам очевидцев, в деревне Цзиньпин на юго-западе страны оползень сошел в 11:50 по местному времени (06:50 по московскому). Под землей оказались десять домов.

«Два человека были спасены во второй половине того же дня, спасательные работы продолжаются», - сообщило издание.

На месте стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, а также ликвидация его последствий.

В конце января в северо-восточном китайском городе Шэньян произошел мощный взрыв возле торгового центра, в результате которого погибли как минимум три человека. Пострадали 30 человек, раненых госпитализировали в ближайшие больницы. Специалисты рассматривают несколько версий, в том числе теракт. За несколько дней до ЧП в Шэньян приезжал председатель Си Цзиньпин.

Китай
08 февраля 2025, 16:04
Две сотни экс-сотрудников ЦРУ обжаловали политику руководства в Конгрессе
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Группа из 200 бывших сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) подала в Конгресс жалобу на политику руководства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Бывшие разведчики, объединившиеся в группу «Стабильное государство», обратились к конгрессу с требованием провести расследование в отношении идеи руководства ЦРУ, предложившего сотрудникам уйти в отпуск с сохранением зарплаты и льгот на восемь месяцев.

Они считают, что недопустимо, чтобы в основу подбора кадров ложилась политическая лояльность. Такая политика, по их мнению, может ослабить способность США противостоять Китаю, России и Ирану.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа и приняли решение об увольнении. Принявшие предложение чиновники получат восьмимесячное выходное пособие.

ЦРУ
08 февраля 2025, 13:38
Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью
Global Look Press
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В школах, находящихся в ведении Пентагона, ограничили доступ к книгам, которые связаны с вопросами инклюзивности. В их числе оказались произведения по психологии и иммиграции. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Пентагон начал ограничивать доступ к книгам и учебным материалам по предметам от иммиграции до психологии в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих», - написали авторы материала.

Представители учебного подразделения Пентагона подтвердили, что доступ к некоторым книгам, в том числе тем, которые могут быть связаны с вопросами гендерной идентичности или равенства, ограничили. Это сделано для того, чтобы провести оценку соответствия литературы и учебных материалов последним распоряжениям президента Трампа.

В декабре 2024 года президент Дональд Трамп заявил, что на государственном уровне закрепят политику, признающую только два пола - мужской и женский. Позже он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. По его мнению, практика «инклюзивности» может нарушать гражданские права.

Ранее В США запретили празднование Месяца истории темнокожих из-за указа Трампа о меньшинствах.

США Пентагон Дети Образование
08 февраля 2025, 12:41
Россиянка в Турции попыталась сделать селфи и рухнула со скалы
Unsplash
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В Турции россиянка упала со скалы в попытке сделать селфи. Об этом сообщил местный телеканал Habertürk.

В Турции россиянка упала со скалы в попытке сделать селфи. Об этом сообщил местный телеканал Habertürk.

Девушка хотела сфотографироваться в Анталье в районе Муратпаша, но потеряла равновесие и упала на камни.

«Русская девушка, упавшая со скалы в Анталье, получила травмы», - рассказали журналисты.

Пожарные, полиция и бригады врачей направились в район. Пострадавшая повредила ногу. Ее подняли на носилках и госпитализировали.

В начале января стало известно об исчезновении россиянки Лауры Писаренко в Стамбуле. В Генконсульстве заявили, что женщину задержала местная полиция. В день пропажи Писаренко и двое ее знакомых приехали к дипломатам, чтобы получить свидетельство на возвращение домой, так как россиянка потеряла загранпаспорт. Еще до приема она попыталась напасть на сотрудников охраны дипмиссии, поэтому ее задержали.

Турция Полиция
08 февраля 2025, 09:43
Кандидат в президенты Румынии выступила за отмену антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ выступила с призывом незамедлительно прекратить финансовую поддержку Украины и отменить санкции против России. Она подчеркнула, что это станет центральным вопросом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в мае, сообщило РИА «Новости».

Шошоакэ, известный в Румынии политик, известна своими резкими высказываниями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предусматривал разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий.

В ответ на это Министерство иностранных дел Украины заявило, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор призналась, что столкнулась с угрозами от украинского МИДа из-за своей инициативы. Осенью 2024 года Шошоакэ баллотировалась на пост президента Румынии, однако Конституционный суд аннулировал ее регистрацию.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов ввести более строгие санкции против России. Он считает, что таким образом можно будет повлиять на завершение конфликта на территории Украины.

Санкции Россия Румыния

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