29 января 2024, 07:13

Более 30 американских солдат пострадали при атаке дрона на Ближнем Востоке

Unsplash
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Военную базу США в Иордании атаковал беспилотник, связанный с Ираном. Трое военных погибли, 34 получили травмы, сообщило агентство Reuters.

Военная база расположена на северо-востоке Иордании недалеко от сирийской границы. Центральное командование США объявило о 34 пострадавших и предупредило, что их число увеличится по мере обращения за медпомощью. Из них восемь человек эвакуировали из Иордании. Их состояние стабилизировали, но запросили высокотехнологичную помощь.

Два источника агентства заявили, что беспилотник ударил рано утром в районе казарм, поэтому так много пострадавших. Телеканал Al-Hadath сообщал о 25 раненых , Белый дом объявил о трех погибших.

Президент США Джо Байден заявил, что нападение устроили группировки боевиков-радикалов. Они промышляли в Сирии и Ираке при поддержке Ирана. Американский лидер пообещал привлечь виновных к ответственности.

США Беспилотники Военные Ближний Восток
29 января 2024, 08:00
Турецкий дипломат заявил, что Анкара рассчитывает на визит Путина в феврале
РИА «Новости»
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Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию может состояться в феврале, но это пока находится на стадии обсуждения. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.

«Наши ожидания, ориентировочно, февраль», - заявил собеседник.

Он пояснил, что переговоры будут зависеть от графика президентов. Сейчас их согласовывают по дипломатическим каналам.

Президент России ранее сообщил, что намерен встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024 года. В Кремле пообещали, что своевременно проинформируют о встрече двух лидеров, когда появится определенность.

Турецкие СМИ писали, что Путин может прилететь в Турцию 12 февраля. Однако официального подтверждения этих данных не было.

Турция Россия Владимир Путин
29 января 2024, 07:28
Такер Карлсон назвал сумасшедшими сенаторов, призвавших бомбить Иран
РИА «Новости»
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Призвавшие атаковать Иран сенатор от Техаса Джон Корнин и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм являются душевнобольными. Об этом в социальной сети X написал известный журналист Такер Карлсон.

Журналист опубликовал скриншоты с призывами Корнина и Грэма и дал им свою оценку: «Чертовы душевнобольные».

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат атаковал военную базу США в Иордании. В результате удара погибли трое военных , еще 34 пострадали.

Американский президент Джо Байден отмечал, что к атаке причастны члены радикальных группировок. По его словам, они также промышляли в Ираке и Сирии при непосредственной поддержке Ирана. Байден обещал, что ответственность неминуемо настигнет всех виновных.

После этого Грэм призвал Байдена атаковать Иран в качестве сдерживания будущей агрессии и возмездия за гибель военнослужащих.

США Военные Иран Такер Карлсон
29 января 2024, 06:15
Испытания северокорейских крылатых ракет подводного базирования «Пульхвасар-3-31» прошли упешно
РИА «Новости»
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В Северной Корее провели успешные испытания стратегических крылатых ракет «Пульхвасар-3-31». Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило ЦТАК.

Испытания прошли утром 28 января. Запуском новой разработанной стратегической крылатой ракеты подводного базирования руководил лично Ким Чен Ын, на мероприятии присутствовали секретари центрального комитета партии, главком Военно-морского флота и другие чиновники.

«Крылатые ракеты пролетели над [Японским морем] 7421 и 7445 секунд и поразили цель на острове. Испытательный запуск не оказал влияния на безопасность соседних стран и совершенно не связан с местной ситуацией», - сообщило агентство.

По информации журналистов, Ким Чен Ына устроили результаты испытаний. Он поручил ускорить усиление защиты морского суверенитета республики, последовательную военную модернизацию и оснащение флота.

Предыдущие пуски ракет с территории КНДР фиксировали 24 января. Их направили в сторону Желтого моря.

Ракеты КНДР Оружие
29 января 2024, 05:24
Американский сенатор потребовал начать войну в Иране после гибели солдат США
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Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал американского лидера Джо Байдена нанести удары по Ирану. Это связано с атакой по одной из военных баз США на Ближнем Востоке, передало РИА «Новости».

«Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии», - заявил он.

Ранее стало известно о гибели трех американских военных в ходе атаки беспилотника на военную базу Штатов в Иордании. Как отметил Байден, ответственность за нападение несут «лояльные Ирану» группировки. Президент США пообещал принять меры в связи с произошедшим.

До этого иранские вооруженные формирования атаковали с помощью дронов военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии. После этого США решили изменить принцип своего присутствия в Ираке.

США Военные Иран Атака Ирана на военные базы США

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