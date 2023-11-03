С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3826 детей. Об этом сообщил канал Al Jazeera , сославшись на Минздрав анклава.

По данным министерства, общее число жертв с 7 октября достигло 9227. Пострадали еще не менее 23,5 тысячи человек.

Израильская армия вошла в город Газу и приступила к военной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС. Позже стало известно, что ЦАХАЛ привели в высокую степень боеготовности на севере страны. Армия готова ответить на любые атаки в течение сегодняшнего и последующих дней.

Тем временем Россия призывает срочно принять меры для прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Об этом журналистам сообщил глава МИД Сергей Лавров после сегодняшних переговоров с коллегой из Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом. Нужно сделать все возможное, чтобы избежать новых жертв среди мирных жителей, подчеркнул Лавров.