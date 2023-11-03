03 ноября 2023, 14:39

Более 3,8 тысячи детей погибли в секторе Газа с начала эскалации — СМИ

Freepik
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С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3826 детей. Об этом сообщил канал Al Jazeera, сославшись на Минздрав анклава.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3826 детей. Об этом сообщил канал Al Jazeera , сославшись на Минздрав анклава.

По данным министерства, общее число жертв с 7 октября достигло 9227. Пострадали еще не менее 23,5 тысячи человек.

Израильская армия вошла в город Газу и приступила к военной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС. Позже стало известно, что ЦАХАЛ привели в высокую степень боеготовности на севере страны. Армия готова ответить на любые атаки в течение сегодняшнего и последующих дней.

Тем временем Россия призывает срочно принять меры для прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Об этом журналистам сообщил глава МИД Сергей Лавров после сегодняшних переговоров с коллегой из Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом. Нужно сделать все возможное, чтобы избежать новых жертв среди мирных жителей, подчеркнул Лавров.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 15:34
«Сексизм в чистом виде». Эротическая фотосессия в угольной шахте спровоцировала скандал в Польше
unsplash.com
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В Польше разгорелся скандал из-за эротической фотосессии, проведенной в действующей угольной шахте «Богданка». Об этом сообщила газета Wyborcza.

В мероприятии приняли участие обнаженные модели. Их сфотографировали на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники. Снимки получила депутат сейма Польши Марта Вцисло.

«Эти фотографии я получила от шахтеров. Сначала я подумала, что это какая-то шутка, но оказалось, что нет», - написала она.

Снимки вызвали шквал возмущений среди пользователей Сети. Комментаторы написали, что это «позор», «сексизм в чистом виде» и «преднамеренная объективация женщин». Правление шахты заявило, что фотосессию для календаря провела фирма, поставляющая «Богданке» оборудование.

Фото Польша
03 ноября 2023, 15:28
Песков заявил о безосновательности рассуждений о ЧВК «Вагнер» в Сирии
РИА «Новости»
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Группа «Вагнер» де-факто не существует и публикации о работе ЧВК обычно не имеют под собой серьезных оснований. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Он прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой журналисты указали на обеспокоенность США в связи с якобы работой ЧВК «Вагнер» в Сирии. По информации издания, военная группа могла передать «Хезболле» оружие.

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются», - указал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что у России есть экстренные военные линии связи. В случае, если у американской стороны есть «на чем-то зиждущаяся озабоченность», то ее можно передать российскому руководству, добавил он.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможном назначении сына Евгения Пригожина Павла главой ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента сообщил, что Кремль не располагает информацией по этой теме.

Кремль Дмитрий Песков Сирия
03 ноября 2023, 14:19
Россия подготовит соглашение об отмене виз с Кувейтом — Лавров
РИА «Новости»
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Идею о безвизовом режиме между Россией и Кувейтом одобрили обе страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом, трансляцию переговоров провел сайт МИД.

«Подумали сегодня над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран», - указал он.

Дипломат отметил, что обе стороны запланировали подписать этот документ в ближайшее время. Лавров напомнил, что для граждан Кувейта и ряда других стран действует упрощенный визовый режим. Благодаря ему разрешение на въезд оформляется без каких-либо «бюрократических проволочек», обратил внимание министр.

Ранее Россия предложила отменить визовый режим с пятью странами: Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией. Стороны могут подписать соглашение в 2024 году, государства уже приступили к проработке этого вопроса, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Сергей Лавров МИД РФ Ближний Восток
03 ноября 2023, 13:20
Орбан назвал провальными расчеты ЕС на поражение России
РИА «Новости»
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Евросоюз крупно просчитался, рассчитывая на то, что Россия потерпит поражение в конфликте, и Украина будет вести переговоры уже с новым российским руководством. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.

«Они (лидеры ЕС - прим. ред.) думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство, и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», - процитировал Орбана ТАСС.

Венгерский премьер констатировал, что вопреки всему ЕС пока настроен на продолжение конфликта на Украине и не планирует прекращать вооружать ВСУ. По мнению политика, эта стратегия несостоятельна.

Он также указал на необходимость создать в Европе новую архитектуру системы безопасности , которая была бы приемлема как для России, так и для Украины. Нужен «план Б», подразумевающий прекращение огня и мирные переговоры, убежден Виктор Орбан.

Венгрия Россия Евросоюз Украина

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