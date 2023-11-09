09 ноября 2023, 23:28

Более 295 медработников погибли в Секторе Газа

РИА «Новости»
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Как минимум 295 медицинских работников стали жертвами войны в Секторе Газа с 7 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Обстрелы вывели из строя 51 машину скорой помощи. Минздрав Газы призвал ООН принять меры по «выполнению резолюций, касающихся защиты медперсонала». Он снова заявил о необходимости немедленной организации гуманитарного коридора для вывоза раненых и доставки в сектор медикаментов и топлива.

Война на Ближнем Востоке вспыхнула после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Ответом Израиля стала полная блокада Газы и нанесение ударов по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в конце октября сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы военной операции в Секторе Газа.

В результате эскалации израильско-палестинского конфликта с 7 октября число погибших в Газе превысило 10,8 тысячи.

Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 22:54
Украинцев предупредили о высокой цене за принятый Радой бюджет страны
РИА «Новости»
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Верховная рада Украины приняла бюджет страны на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (свыше 43 миллиардов долларов). Если кабмину не удастся договориться с партнерами о покрытии расходов, расплачиваться в итоге придется украинцам. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» заявила председатель комитета по вопросам бюджета парламента республики Роксолана Пидласа.

Она подчеркнула, что все доходы на Украине направляют на потребности обороны. Партнеры страны не позволяют за собственные средства финансировать ни зарплаты военным, ни закупать военную технику.

«Поэтому что заработали - отправили на оборону, а остальные расходы - выплата пенсий, зарплат учителям, врачам поступают в плоскость бюджета. Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнеров, мы должны будем сокращать эти расходы», - пояснила Пидласа.

При таком раскладе, добавила парламентарий, удар придется на гуманитарную сферу - например, учебные заведения ощутят нехватку учебников, а больницы - оборудования.

«Поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», - обратила внимание глава профильного комитета.

МВФ, по ее словам, уже подтвердил Украине выделение 5,4 миллиарда долларов. Правда, в случае выполнения всех поставленных условий. Предварительно согласились выделить средства правительства Канады и Японии: они хотят предоставить порядка трех миллиардов долларов.

В США, по данным USAID, бюджетных средств для поддержки украинских властей, уже нет. Поэтому и поток гуманитарной помощи от американцев может скоро иссякнуть.

Верховная рада Украина
09 ноября 2023, 22:32
Покаяние означает расплату. Польша стребует с Украины за вступление в ЕС по полной
РИА «Новости»
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На пути в Евросоюз Украину ждет множество препятствий. Но самым опасным среди них — в первую очередь, из-за вероятных последствий — станет требование Польши эксгумировать жертв Волынской резни. Если киевский режим на это согласится, то фактически признается в геноциде поляков, пояснил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Еще один важный вопрос - «покаяться» всегда идет в комплекте с «платить». А поляки очень любят, когда им платят, и с голов украинцев в этом плане не слезут. Счет выставят такой, что мало не покажется: украинцы должны будут несколько поколений пахать только на то, чтобы поляки их простили.

Хотя… Поляки могут взять и землей. В принципе, может, они к этому делу и ведут. Проблема только в том, что к тому времени проевропейская Украина и будет представлять из себя только два региона - Волынь и Галицию. И тогда пропадает сам смысл существования независимой Украины.

Впрочем, его нет и сейчас. И, вполне возможно, скоро уже никакой Украины, бодро идущей в Европу, уже и не будет. Может, поляки тогда и обидятся, но ничего, как-нибудь переживут.

На пути в Евросоюз Украину ждет множество препятствий. Но самым опасным среди них - в первую очередь, из-за вероятных последствий - станет требование Польши эксгумировать жертв Волынской резни. Если киевский режим на это согласится, то фактически признается в геноциде поляков, пояснил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Начнем с того, что Польша непременно потребует от Украины покаяния. И не простого, а масштабного, которое будет включать в себя и осуждение тех, кто этот геноцид осуществлял.

А все эти милые люди ныне являются национальными героями Украины, внесены в пантеон, их именами называют улицы и им ставят памятники. Да и вся украинская идеология построена на «творческом» наследии этих самых упырей, и покаяние для Украины будет означать фактически потерю ею современной идентичности.

Среди множества подводных камней, которые находятся на пути Украины в Евросоюз, один из самых опасных - требование Польши об эксгумации жертв Волынской резни. Вроде бы не очень большое, но чрезвычайно болезненное для Украины. Особенно, в своих последствиях.

Международные отношения Евросоюз Украина Польша
09 ноября 2023, 21:59
Дрон атаковал военную базу США в Ираке
U.S. Department of Defense
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Взрыв прогремел в районе американской военной базы «Харир» в Эрбиль в Иракском Курдистане. Об этом сообщило информационное агентство Shafaq News.

По сообщению агентства, в окрестностях базы был отчетливо слышен звук взрыва. Предположительно, базу атаковал военный беспилотник.

Утром в четверг, 9 ноября, стало известно, что по базе США, расположенной в районе месторождения нефти Эль-Омар на востоке Сирии, выпустили 15 ракет. Ответственность за атаку взяли на себя представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Последствия удара пока неизвестны, сведений о раненых или погибших военных тоже нет.

В этот же день «Исламское сопротивление Ирака» атаковало американскую базу, находящуюся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет.

Отряды шиитского движения также ударили по американской базе, находящейся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет. Последствия этой атаки также неизвестны.

США Сирия Военные Нефть Оружие
09 ноября 2023, 21:39
Байден не одобрит проект помощи Израилю без средств для Украины
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден не станет поддерживать возможный законопроект конгресса о выделении помощи Израилю без средств для Украины. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, написал ТАСС.

Она отметила, что пока сложно давать прогнозы по поводу того, каким именно выйдет законопроект.

«Мы хотим видеть, как Конгресс продвигается вперед в финансировании важнейших приоритетов. <…> Поэтому мы не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки», - пояснила представительница Белого дома.

Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о срочной помощи Израилю без Украины. Сенаторы-демократы планируют представить собственный законопроект о дополнительном финансировании двух стран.

В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины. В связи с этим Белый дом предупредил, что Джо Байден может наложить вето на этот законопроект, если его примет конгресс.

США Украина Джо Байден

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