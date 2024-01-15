Более 24 тысяч человек погибли в Газе после начала конфликта с Израилем

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«С 7 октября 2023 года число погибших в результате агрессии Израиля превысило 24,1 тысячи человек», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ранения различной степени тяжести получили более 60 тысяч человек.

«За прошлые сутки военные Израиля совершили 12 массовых убийств семей в Газе. В результате этого погибли 132 человека и еще 252 получили ранения», - добавили в палестинском Минздраве.

Кроме того, спасатели в Газе до сих пор не могут подобраться к некоторым пострадавшим на дорогах и под завалами.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о начале переговоров США и Израиля по снижению интенсивности боевых действий на территории палестинского анклава, писал RT.