15 января 2024, 12:51

Более 24 тысяч человек погибли в Газе после начала конфликта с Израилем

Global Look Press
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Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате обстрелов со стороны Израиля превысило 24,1 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины.

«С 7 октября 2023 года число погибших в результате агрессии Израиля превысило 24,1 тысячи человек», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ранения различной степени тяжести получили более 60 тысяч человек.

«За прошлые сутки военные Израиля совершили 12 массовых убийств семей в Газе. В результате этого погибли 132 человека и еще 252 получили ранения», - добавили в палестинском Минздраве.

Кроме того, спасатели в Газе до сих пор не могут подобраться к некоторым пострадавшим на дорогах и под завалами.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о начале переговоров США и Израиля по снижению интенсивности боевых действий на территории палестинского анклава, писал RT.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
15 января 2024, 12:50
Высылку пенсионера Каткова назвали в Кремле позорной
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Принудительная высылка российского пенсионера стала бы позором для любой страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил Латвию за обращение с 82-летним Борисом Катковым, сообщили «Известия».

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором. Иначе это охарактеризовать невозможно», - сказал Песков.

Случай Каткова пресс-секретарь президента России комментировать отказался, так как не владел подробностями. Он похвалил губернаторов Калининградской и Псковской областей Антона Алиханова и Михаила Ведерникова за помощь пенсионеру. По словам Пескова, они сделали для него то, что следовало, и это можно только поприветствовать.

Власти Латвии без объяснения причин провозгласили пожилого мужчину угрозой национальной безопасности и вопреки собственному законодательству дали ему час на то, чтобы покинуть страну. Управление по делам миграции и гражданства предупредило о депортации еще 1167 россиян , в том числе 800 человек пенсионного возраста.

Дипломатия Латвия Пенсионеры Дмитрий Песков Международные отношения
15 января 2024, 12:44
Мощный взрыв прогремел в Азербайджане
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В Баку в местном мебельном цехе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

Судя по кадрам, на месте ЧП начался пожар. На огромной территории в небо поднялись густые клубы белого дыма.

«Предварительная информация о взрыве и пожаре в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи», - указали в пресс-службе.

На место направили 15 карет скорой помощи. Как уточнил телеканал Baku TV , несколько человек стали жертвами взрыва.

Что именно послужило причиной ЧП, пока неизвестно.

В начале января в жилом доме в Авиастроительном районе в Казани произошел пожар. Причиной возгорания стал взрыв газа. Жильцы дома не пострадали. Предварительно, взрыв прогремел из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования.

Скорая помощь Взрывы Азербайджан
15 января 2024, 12:38
«Отдает желтизной». Военный аналитик оценил вбросы о возможной войне России и НАТО
РИА «Новости»
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Информация о якобы планирующейся в 2025 году войне НАТО с Россией, которую тиражируют на Западе, — не более чем просто вымысел желтой прессы. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил военный аналитик Игорь Коротченко.

«Данная публикация отдает желтизной, которой славится Bild. Россия целиком и полностью сосредоточена на целях и задачах специальной военной операции», - подчеркнул собеседник агентства.

Аналитик обратил внимание, что после окончания СВО Россия будет занята развитием и налаживанием всего комплекса связей со странами глобального Юга. Напряженность в отношениях с НАТО, по его словам, останется, но в формате холодной войны.

«Приводить ее в горячую фазу Москва точно не намерена», - указал Коротченко.

Немецкий таблоид Bild в своей публикации о якобы подготовке к возможной войне НАТО с Россией сослался на учебный сценарий, который, по его данным, подготовили в Минобороны Германии.

Информация о якобы планирующейся в 2025 году войне НАТО с Россией, которую тиражируют на Западе, - не более чем просто вымысел желтой прессы. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил военный аналитик Игорь Коротченко.

Россия НАТО
15 января 2024, 11:41
Лавров встретится с главой МИД КНДР 16 января
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 16 января, встретится с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. О предстоящих переговорах в комментарии РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД КНДР в Москве состоятся 16 января», - указала дипломат.

Подробностей о повестке встречи Захарова в беседе с агентством не привела.

На минувшей неделе МИД России сообщал о телефонном разговоре Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.

Он состоялся 10 января. Тогда стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Корейского полуострова и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

О том, что глава МИД Северной Кореи посетит РФ с официальным визитом с 15 по 17 января, ранее сообщили в официальном Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Цой Сон Хи прибудет в страну по приглашению Сергея Лаврова.

Сергей Лавров КНДР МИД РФ

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