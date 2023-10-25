Более 2300 детей погибли в секторе Газа в ходе эскалации конфликта Палестины и Израиля

По информации фонда, за последние 18 дней в секторе Газа погибли 2360 детей, 5364 были ранены. Каждый день в анклаве гибнут и получают ранения около 400 детей. Кроме того, в ЮНИСЕФ напомнили, что в результате эскалации конфликта погибли более 30 маленьких жителей Израиля, и еще десятки остаются в плену у ХАМАС.

«Этот 18-дневный период является самой смертоносной эскалацией боевых действий в секторе Газа и Израиле, свидетелем которой ООН была с 2006 года», - сообщили в фонде.

«ЮНИСЕФ настоятельно призывает все стороны согласиться на прекращение огня, разрешить гуманитарный доступ и освободить всех заложников. Даже у войн есть правила. Гражданские лица должны быть защищены, особенно дети, и необходимо приложить все усилия, чтобы щадить их при любых обстоятельствах», - заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Адель Ходр.

Во вторник, 23 октября, Минздрав сектора Газа сообщил, что жертвами израильских ударов стали более пяти тысяч жителей анклава.