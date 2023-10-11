Более 2000 мирных жителей погибли в Израиле и секторе Газа в ходе обострения конфликта

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В ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли уже более 2000 мирных жителей с обеих сторон. Большая часть из них - женщины и дети. Скорее всего, число жертв будет только расти. Сколько жизней унес новый виток эскалации, посчитала Lenta.ru.

Число жертв нападения палестинских боевиков на Израиль превысило 1200 человек. Значительная часть из них - участники фестиваля Nature Party, который проходил недалеко от границы с сектором Газа. Боевики ХАМАС убили 260 посетителей вечеринки , остальным удалось сбежать или спрятаться.

Других своих жертв нападавшие находили в приграничных населенных пунктах.

Они врывались в дома и убивали жителей , иногда поджигали здания. Количество погибших со стороны Израиля может еще вырасти - спасатели продолжают находить тела в освобожденных израильской армией населенных пунктах.

В ответ на нападение ХАМАС армия Израиля начала массированную бомбардировку сектора Газа. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате авиаударов по Газе погибли 1055 человек, более пяти тысяч пострадали. В ведомстве уточнили, что около 60% погибших и пострадавших в Газе - женщины и дети.

По данным ООН, бомбардировки полностью уничтожили 1009 жилых домов, более 13 тысяч повреждены.

Кроме того, во время нападения на Израиль боевики ХАМАС захватили около сотни заложников.

Среди них - граждане Израиля и других стран, в том числе России и Китая. Судьба пленников на сегодняшний день неизвестна. Некоторые из них могли погибнуть во время бомбардировок сектора Газа.