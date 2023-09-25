Более 200 человек пострадали в результате взрыва в Степанакерте

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«Число раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое», - сказал Степанян.

Он добавил, что медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для спасения жизней людей. Степанян заявил о необходимости в срочном порядке задействовать санитарную авиацию.

Мощный взрыв прогремел на складе топлива в районе трассы Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе. Работающий на месте журналист Общественного телевидения Армении заявил, что жертвами взрыва стали несколько человек. При этом представитель СМИ подчеркнул, что это была неофициальная информация. Официальный представитель Минздрава Нагорного Карабаха Ангелина Исаханян в комментарии изданию отметила, что ожоги и ранения получили несколько десятков человек. Она пояснила, что точных данных по погибшим и пострадавшим пока нет, поскольку спасатели продолжают работать на месте взрыва.

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В результате взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе ранения получили более 200 человек. Об этом сообщил ереванский портал 24News. В материале журналисты сослались на омбудсмена региона Гегама Степаняна.