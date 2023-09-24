Более 20 тяжелораненых жителей Карабаха вывезли в Ереван
Из Нагорного Карабаха в Ереван в машинах скорой помощи вывезли 23 тяжелораненых жителя. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.
«Двадцать три машины скорой помощи в сопровождении специалистов перевозят из Нагорного Карабаха в Армению 23 граждан Нагорного Карабаха», - уточнили в министерстве.
По данным ведомства, речь идет о жителях, получивших тяжелые и крайне тяжелые ранения. Машины проехали мост Хакири на границе с Азербайджаном в сопровождении Красного Креста.
Российские миротворцы обеспечили более двух тысяч жителей Карабаха местами для временного проживания. Миротворческий контингент эвакуировал людей, медики оказали раненым первую помощь, рассказали ранее в Минобороны. Эвакуированным также предоставили горячее питание. Сейчас миротворцы продолжают работать на территории Нагорного Карабаха. Они круглосуточно проводят мониторинг обстановки на 30 наблюдательных постах.