Более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте
Более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте. Об этом сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.
Местный бизнесмен Маурицио Разо основал клуб «УАЗ Италия» 23 года назад, причем его участники добились для легендарного УАЗ-469 официального статуса «историческое авто».
«Для нас это символ русско-итальянской дружбы. Машина для суровых ребят и передряг», - рассказал предприниматель.
В гараже Разо находятся три раритетных автомобиля, в частности, «буханка»-автодом с выдвижной крышей. Причина популярности старых моделей в их неубиваемости.
Популярность старых российских и советских машин выросла и в других европейских странах, где их фанаты также создают клубы. В той же Германии политик из «Альтернативы для Германии» Бьорн Хеке приехал на голосование на выборах на синей «Ниве».
На Западе во времена СССР пользовались популярностью такие отечественные автомобили , как «Волга» ГАЗ-21, «Москвич-412», ВАЗ-2121 «Нива» и Lada Samara.
Сначала министерство заявляло о 29 раненых, затем, после уточнения информации, о 49. Их увезли в две университетские больницы и одну частную в провинции Шаркия. Состояние 44 человек врачи оценили как стабильное, их в течение нескольких часов отпустят по домам.
Погибли, по данным Минздрава, трое человек. Пресс-служба предупредила, что эти данные не окончательные.
Поезда столкнулись в районе нового моста. К месту аварии выдвинулись 39 машин скорой помощи. Правоохранители начали проверку.
Два поезда столкнулись в январе в Индонезии. В аварии погибли три человека , еще почти 30 пострадавших увезли в больницу.
«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», - написал Орбан.
Кроме того, политик опубликовал фотографию Шварценеггера из своего рабочего кабинета и видео их встречи у здания правительства страны.
Ранее венгерские журналисты сообщили, что премьер-министр Виктор Орбан резко похудел. По данным портала Blikk , политик изменил режим питания и стал регулярно заниматься с гирями, популярными в Советском Союзе.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
В космос аппарат доставила твердотопливная ракета-носитель Qaem-100, созданная аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции.
Спутник Chamran-1 в ходе миссии протестирует аппаратные и программные системы для проверки технологий орбитального маневрирования. Кроме того, во время его работы иранские специалисты оценят использование двигателей на холодном газе в космосе.
В последний раз Иран проводил запуск спутника в январе. Тогда ракета-носитель Qaem-100 вывела на орбиту аппарат Soraya.
В конце декабря 2022 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Одной из целей договора назвали общую работу над проектированием и строительством спутников.