Более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте

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Старые модели «Нивы» и УАЗы стали пользоваться значительным спросом среди жителей Италии. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Местный бизнесмен Маурицио Разо основал клуб «УАЗ Италия» 23 года назад, причем его участники добились для легендарного УАЗ-469 официального статуса «историческое авто».

«Для нас это символ русско-итальянской дружбы. Машина для суровых ребят и передряг», - рассказал предприниматель.

В гараже Разо находятся три раритетных автомобиля, в частности, «буханка»-автодом с выдвижной крышей. Причина популярности старых моделей в их неубиваемости.

Популярность старых российских и советских машин выросла и в других европейских странах, где их фанаты также создают клубы. В той же Германии политик из «Альтернативы для Германии» Бьорн Хеке приехал на голосование на выборах на синей «Ниве».

На Западе во времена СССР пользовались популярностью такие отечественные автомобили , как «Волга» ГАЗ-21, «Москвич-412», ВАЗ-2121 «Нива» и Lada Samara.