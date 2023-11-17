Более 20 иностранных инвесторов обратились к России за «золотой визой»

Читайте нас в:

Заявки оставили граждане Китая, США, Германии, Сербии и других государств. Иностранцы выразили готовность инвестировать в российскую экономику как минимум 1,2 миллиарда рублей.

Ведомство изучило большинство заявок и направило их в МВД. Владельцам «золотой визы» оформят вид на жительство. Подготовка всех документов займет около четырех месяцев.

По мнению первого заместителя генерального директора Центра стратегических разработок Бориса Копейкина, интерес к новой программе растет. Он добавил, что с помощью «золотой визы» Россия сможет получить не только инвестиции, но и квалифицированные кадры.

Ранее Московская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. Власти региона предложили партнерам беспрецедентные меры поддержки бизнеса, в том числе гарантии по сбыту продукции и бесплатную инфраструктуру.