Более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн
В результате стрельбы в американском городе Льюистон (штат Мэн) 22 человека погибли и десятки получили ранения. Нападавший все еще находится на свободе и представляет опасность. Жителей города просят не покидать свои дома. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным телеканала, стрельба началась в местом баре и боулинге.
«В городе наблюдается активная стрельба. Правоохранительные органы просят оставаться дома с запертыми дверями, проводится расследование в двух местах», - сообщила местная полиция в социальных сетях.
В сентябре стало известно, что число случаев стрельбы в американских школах в 2021-2022 учебном году достигло рекордного показателя. За учебный год в образовательных учреждениях зафиксировали 188 случаев стрельбы – это в два раза больше чем годом ранее.