Более 20 человек погибли после падения автобуса с эстакады на севере Италии
Автобус с пассажирами рухнул с эстакады и загорелся на севере Италии. Об этом сообщила газета La Repubblica.
ЧП произошло в материковом квартале Венеции Местре. По словам мэра города Луиджи Бруньяро, количество погибших в ДТП может насчитывать 20 человек.
Позже появилась информация, что в аварии погиб 21 пассажир, 12 человек получили травмы. Некоторые люди пропали без вести. После падения в автобусе начался пожар.
Пока неизвестно, был автобус туристическим или рейсовым. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Также там работают бригады скорой помощи. Сообщение поездов между Местре и Венецией временно остановлено.
В августе вышедший из пакистанского города Карачи поезд с пассажирами потерпел крушение рядом со станцией Сарахари. Как минимум 30 человек погибли в происшествии, 80 пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося стала техническая неисправность.