Более 20 человек погибли после падения автобуса с эстакады на севере Италии

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ЧП произошло в материковом квартале Венеции Местре. По словам мэра города Луиджи Бруньяро, количество погибших в ДТП может насчитывать 20 человек.

Позже появилась информация, что в аварии погиб 21 пассажир, 12 человек получили травмы. Некоторые люди пропали без вести. После падения в автобусе начался пожар.

Пока неизвестно, был автобус туристическим или рейсовым. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Также там работают бригады скорой помощи. Сообщение поездов между Местре и Венецией временно остановлено.

В августе вышедший из пакистанского города Карачи поезд с пассажирами потерпел крушение рядом со станцией Сарахари. Как минимум 30 человек погибли в происшествии, 80 пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося стала техническая неисправность.