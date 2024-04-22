22 апреля 2024, 07:54

Более 150 тел нашли в массовом захоронении в секторе Газа

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В массовом захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер» в Хан-Юнисе в Газе нашли тела 180 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Палестинские службы гражданской обороны обнаружили массовое захоронение, в котором нашли 180 тел, внутри медицинского комплекса „Нассер“ в Хан-Юнисе», - указал телеканал.

По словам авторов материала, захоронение организовали израильские военные. В нем нашли тела не только мужчин, но и женщин с детьми. Поисковики продолжают искать погибших.

По данным радиостанции Kan , бойцы ЦАХАЛ вышли из Хан-Юниса 7 апреля. Израильские войска работали в этом регионе последние четыре месяца.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы военных действий на Южном направлении. Как утверждал премьер Израиля Биньямина Нетаньяху, войска страны в ближайшие дни усилят военно-политическое давление на палестинских радикалов ХАМАС и нанесут «болезненные удары».

Израиль Дети Военные Конфликт Израиля и Палестины Палестина
22 апреля 2024, 08:58
Симоньян назвала тех, кому в США выгодна война
РИА «Новости»
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Военные конфликты выгодны для «конгломерата жирных котов», которые управляют США. Такое мнение выразила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Она рассказывала об американском генерале Смедли Батлере. Симоньян напомнила, что офицер еще в 1935 году пояснил все нюансы боевых действий. В своей книге «Война - это рэкет» он пояснял, почему «война не закончится ими». Медиаменеджер отметила, что у США нет причин прекращать конфликт, так как он им только на руку.

«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют ни президенты, ни конгресс, ни палата представителей… Управляет конгломерат жирных котов. И война для них - супервыгодна», - высказалась она.

Также Симоньян предположила, что США не только могут выделить большой транш Украине. По ее мнения, Соединенные Штаты отправят наемников в ВСУ.

США Военные Войны Россия
22 апреля 2024, 08:37
Володин сделал три вывода после принятого в США решения о конфискации активов России
РИА «Новости»
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Решение, которое США приняли в отношении российских активов, неправомерно и по сути представляет кражу, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его оценке, на основе этих действий американской стороны можно сделать три вывода.

Первый из них в том, что доверие к Штатам теперь будет подорвано со стороны других стран, бизнеса и частных инвесторов, пояснил Володин. По словам спикера Госдумы, действия США против активов России разрушают принцип неприкосновенности собственности. А на нем, подчеркнул политик, строится мировая финансовая система.

Помимо этого, ущерб будет нанесен международному праву , поскольку при наличии такого прецедента, любое государство будет вправе поступать аналогично.

«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», - указал Володин.

Говоря о втором выводе, он напомнил, что из общей суммы в 280 миллиардов долларов, принадлежащих РФ и заблокированных по всему миру, непосредственно в США находятся лишь пять-шесть миллиардов, а основная доля (210 миллиардов евро) заморожена в Евросоюзе.

С учетом этого, продолжил спикер Госдумы, нужно понимать, что Штаты приняли закон о конфискации российских активов ради провоцирования ЕС на такой же шаг. И он будет разрушителен для европейской экономики, предупредил политик.

Третий вывод, по его словам, состоит в том, что США уже не верят в победу киевского режима. Именно поэтому американские власти готовы давать деньги Украине только в кредит, поэтому средства эти ей придется вернуть. Другой вариант для Вашингтона - давать Киеву не свои средства , указал Володин, пояснив, что речь идет о передаче активов России.

США Россия
22 апреля 2024, 08:32
В Турции заявили, что не отказывают россиянам в открытии счетов
Unsplash
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Россияне могут открыть счета в государственных банках Турции, им не отказывают. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в банковской сфере.

До этого некоторые СМИ сообщили, что гражданам РФ массово отказывают в открытии счетов. По их данным, «Зираат банк» закрывал имеющиеся счета пользователей.

«Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ», - поделился собеседник агентства.

По его словам, у гражданина России должен быть при себе документ, подтверждающий право на работу в Турции, вид на жительство. В некоторых случаях потребуется предоставить депозит.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в Турции увеличилось число банков , которые отказываются работать с российскими кредитными организациями.

Турция Банки
22 апреля 2024, 08:01
«Урок для нашего подхода». Западный аналитик похвалил российские вооружения
РИА «Новости»
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Вооруженные силы России модернизировали имевшиеся у них вооружения и эффективно использовали их в боях на Украине. Странам Запада стоило поучиться у них, заявил в статье The Telegraph аналитик Майк Саттон.

Разрушительный эффект планирующих авиабомб , которые использовали российские военные, по его словам, показал, что вооружения прежних лет остались актуальными. Майк Саттон заявил, что важно применять их правильно и в большом количестве.

Специалист обратил внимание на то, что российские инженеры усовершенствовали вооружения комплектами спутникового наведения. Это позволило нанести более точные удары и добиться продвижения.

«Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность. Это урок для нашего подхода к старым запасам вооружений», - сказал он.

Украинская армия начала готовиться к новому контрнаступлению , заявил член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов. По его словам, действиями ВСУ руководили инструкторы НАТО из Польши и Румынии.

Россия Оружие Запад Импортозамещение

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