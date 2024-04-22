Более 150 тел нашли в массовом захоронении в секторе Газа
В массовом захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер» в Хан-Юнисе в Газе нашли тела 180 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Палестинские службы гражданской обороны обнаружили массовое захоронение, в котором нашли 180 тел, внутри медицинского комплекса „Нассер“ в Хан-Юнисе», - указал телеканал.
По словам авторов материала, захоронение организовали израильские военные. В нем нашли тела не только мужчин, но и женщин с детьми. Поисковики продолжают искать погибших.
По данным радиостанции Kan , бойцы ЦАХАЛ вышли из Хан-Юниса 7 апреля. Израильские войска работали в этом регионе последние четыре месяца.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы военных действий на Южном направлении. Как утверждал премьер Израиля Биньямина Нетаньяху, войска страны в ближайшие дни усилят военно-политическое давление на палестинских радикалов ХАМАС и нанесут «болезненные удары».