Более 150 миллионов человек в соцсети Х посмотрели интервью Путина Карлсону

При этом 269 тысяч пользователей сделали репост видео, а 860 тысяч человек поставили реакцию «нравится». Также на YouTube интервью набрало 8,3 миллиона просмотров.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена дать интервью российскому журналисту , чтобы не отставать от своего коллеги из России. По словам политика, лидеру Штатов нужно взять пример общения с журналистами с президента Путина. Многим было бы интересно, как американский лидер ответит на вопросы от российских корреспондентов.

Политолога из Венесуэлы Серхио Родригеса Хельфенштейна впечатлила последовательность Путина во время общения с Карлсоном. Он отметил, что лидер РФ обладает несомненным стратегическим видением.