17 июня 2024, 03:31

Более 15 тысяч человек пострадали в Турции из-за жертвоприношений в Курбан-байрам

РИА «Новости»
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В Турции в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам к врачам обратились около 16 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X.

Причиной массовых обращений в медучреждения стали травмы и ранения, которые получили верующие при попытках заколоть жертвенных животных.

«Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы», - подчеркнул министр.

Ранее эксперт по исламу и преподаватель РЭУ имени Плеханова Сабина Умарова рассказала , что на праздник Курбан-байрам животное верующие закалывают в знак покорности перед Всевышним. По ее словам, как правило, животное откармливают специально для праздника в течение года. Это должны быть абсолютно здоровые баран, коза или корова. Мясо делят на три части. Одну оставляют семье, второй угощают гостей, а третью отдают нуждающимся и детским домам.

Праздники Турция Животные Религия
17 июня 2024, 03:27
В НАТО начали обсуждать приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
РИА «Новости»
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Страны НАТО обсуждают вопросы приведения в боевую готовность ядерных боеголовок. Об этом в интервью британской газете The Telegraph рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности, но нам нужно консультироваться по этим вопросам», - процитировала газета Столтенберга.

Североатлантический альянс должен показать миру свой ядерный потенциал и послать прямой сигнал врагам, заявил генсек НАТО.

Военный блок ускорил перспективы начала новой мировой войны, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик уверен, что «пробуждение» наступит, и оно будет болезненным.

Военные Войны НАТО
17 июня 2024, 01:54
Российская команда Team Spirit выиграла турнир по игре Counter-Strike 2, обойдя украинцев
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Российская команда Team Spirit победила в весеннем турнире серии BLAST Premier по компьютерной игре Counter-Strike 2. Состязание прошло в Лондоне.

В гранд-финале россияне обыграли команду из Украины Natus Vincere со счетом 3-1. На третьем месте расположились еще одна российская команда Virtus.pro и западноевропейская Team Vitality.

В победивший состав Team Spirit входят россияне Данил donk Крышковец, Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя. Самым полезным и выдающимся игроком турнира стал Данил Крышковец.

Призовой фонд состязания составил 425 тысяч долларов. Из этой суммы 200 тысяч заработала Team Spirit.

Ранее в Воскресенске прошли соревнования по киберспорту среди молодых людей. За возможность попасть в состав боролись 16 сборных. Это уже вторые состязания на базе клуба CyberX Community. После турнира выявят лучших игроков, которых позовут в команду от Воскресенска на Московскую студенческую киберспортивную лигу.

Команда Team Spirit Киберспорт Компьютерные игры
17 июня 2024, 01:21
Белому дому в очередной раз пришлось оправдываться за «зависание» Байдена
РИА «Новости»
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На мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал своих сторонников. Такое оправдание опубликовал в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Он заявил, что СМИ, которые показывают «зависшего» Байдена, не желают признавать успехов нынешнего президента.

«Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ - прим. ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений», - заявил Бейтс.

Оправдываться за президента Белому дому пришлось после публикации в СМИ эпизода, в котором Байдена со сцены пришлось уводить за руку бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.

США Белый дом в США Джо Байден Барак Обама
16 июня 2024, 23:16
«Достигли целей». Хуситы нанесли удары по эсминцу США и двум танкерам
РИА «Новости»
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Хуситы нанесли удары по американскому эсминцу и двум танкерам. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, американский военный корабль и танкер Captain Paris атаковали в акватории Красного моря. По первому нанесли удары баллистическими, а по второму - противокорабельными ракетами. Судно для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергли ударам беспилотников в Аравийском море.

«Все три операции успешно достигли своих целей», - добавил он.

Ранее хуситы обстреляли ракетами украинский корабль Verbena в Аденском заливе, после удара на судне возник пожар. Одного члена экипажа эвакуировали на вертолете из-за полученного ранения.

США Ракеты Корабли

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