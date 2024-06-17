Более 15 тысяч человек пострадали в Турции из-за жертвоприношений в Курбан-байрам
В Турции в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам к врачам обратились около 16 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X.
Причиной массовых обращений в медучреждения стали травмы и ранения, которые получили верующие при попытках заколоть жертвенных животных.
«Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы», - подчеркнул министр.
Ранее эксперт по исламу и преподаватель РЭУ имени Плеханова Сабина Умарова рассказала , что на праздник Курбан-байрам животное верующие закалывают в знак покорности перед Всевышним. По ее словам, как правило, животное откармливают специально для праздника в течение года. Это должны быть абсолютно здоровые баран, коза или корова. Мясо делят на три части. Одну оставляют семье, второй угощают гостей, а третью отдают нуждающимся и детским домам.