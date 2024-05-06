Более 15 членов сразу двух семей погибли при ударе ЦАХАЛ по Рафаху
Шестнадцать человек из двух палестинских семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху. Об этом сообщило AFP.
По данным агентства, которое ссылается на экстренные службы сектора Газа, они оказались близкими родственниками - семеро из одной и девять из другой семьи.
«Число погибших в Рафахе достигло 16», - отметили в сообщении.
Ранее палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника в рамках сделки с Израилем по прекращению огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах и ликвидирует остатки ХАМАС. Израиль намерен достичь «всех целей войны», включая возвращение похищенных, подчеркнул политик.