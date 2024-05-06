Более 15 членов сразу двух семей погибли при ударе ЦАХАЛ по Рафаху

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По данным агентства, которое ссылается на экстренные службы сектора Газа, они оказались близкими родственниками - семеро из одной и девять из другой семьи.

«Число погибших в Рафахе достигло 16», - отметили в сообщении.

Ранее палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника в рамках сделки с Израилем по прекращению огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах и ликвидирует остатки ХАМАС. Израиль намерен достичь «всех целей войны», включая возвращение похищенных, подчеркнул политик.