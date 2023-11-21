Более 14 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала конфликта

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«Число погибших в секторе Газа превысило 14 128, среди них более 5840 детей», - указали журналисты.

Ранее сообщалось о 13 тысячах жертвах эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября. Среди погибших насчитывалось 5,5 тысячи детей. По данным палестинского анклава, без вести пропавшими считаются более шести тысяч человек.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем произошла утром 7 октября. Боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по израильским территориям. В ответ ЦАХАЛ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи» и начал атаковывать объекты в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за гибель палестинцев лежит на участниках ХАМАС.