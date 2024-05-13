Более 130 участников акции протеста задержали в Ереване

«В разные отделения полиции подвергнуто приводу 134 гражданина», - написали авторы материала.

Протестующих задержали «за невыполнение законных требований представителей власти».

Сторонники движения «Тавуш во имя родины» утроили акцию гражданского неповиновения в центре Еревана. Начало митинга 13 мая с 08:00 (07:00 по московскому времени) анонсировал глава Тавушской епархии ААЦ и лидер вышеупомянутого движения архиепископ Баграт Галстанян.

Участники акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы , собирая баррикады из скамеек и мусорных баков. Ранее Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, допустило провалы во внутренней и внешней политике , в том числе из-за сдачи Нагорного Карабаха.