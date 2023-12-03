03 декабря 2023, 12:26

Более 130 россиян и их родственников вышли из сектора Газа

РИА «Новости»
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Через пункт пропуска «Рафах» 3 декабря прошли еще 133 россиянина и члены их семей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 13:09
ЦАХАЛ применил в секторе Газа технологию ИИ «Евангелие»
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Израильская армия применила в военных целях технологию искусственного интеллекта «Евангелие». Об этом сообщила газета The Guardian.

ЦАХАЛ с помощью новой разработки наносил удары по ХАМАС. ИИ «Евангелие» использовали для выбора целей для ударов по объектам, отметил источник издания.

Технология давала военным рекомендации по нацеливанию на различные объекты, в том числе дома высокопоставленных участников ХАМАС. «Благодаря быстрому и автоматическому извлечению разведывательных данных» разработка помогала ЦАХАЛ изучать большие объемы информации.

Эксперты, которых издание попросило прокомментировать ИИ «Евангелие», скептически отнеслись к идее использования подобных технологий для ударов по палестинскому движению.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал продолжение боевых действий в секторе Газа. О напомнил, что ХАМАС нарушил гуманитарную паузу, обстреляв территорию еврейского государства. В ответ на это ЦАХАЛ продолжит наносить удары по палестинской организации и «вернется к боевым действиям в полную силу».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 12:20
Кличко усомнился в том, что Украина продолжит существовать
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Мэр Киева Виталий Кличко сомневается в том, что Украина продолжит существовать. В этом он признался журналисту швейцарского портала 20 Minuten, который спросил, есть ли у него политические амбиции по поводу поста президента страны.

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», - добавил он.

В том же интервью глава Киева отметил, что популярность украинского лидера Владимира Зеленского в стране закономерно падает из-за его собственных ошибок. Виталий Кличко указал на то, что многие жители задаются вопросом, почему Украина не подготовилась к конфликту лучше и по каким причинам Зеленский до последнего отрицал, что конфликт вообще произойдет. После СВО каждый политик «заплатит за свои успехи или неудачи», предрек Кличко.

Кличко ответил, что сейчас думать о таком «было бы глупо».

Мэр Киева Виталий Кличко сомневается в том, что Украина продолжит существовать. В этом он признался журналисту швейцарского портала 20 Minuten , который спросил, есть ли у него политические амбиции по поводу поста президента страны.

Виталий Кличко Украина
03 декабря 2023, 11:08
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае 4 декабря
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Китай с рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. Завтра, 4 декабря, в Пекине пройдут переговоры главы республики с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стороны обсудят торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество. В программе визита значатся и «мероприятия социально-гуманитарного направления».

Перед этим Лукашенко ездил в Китай в конце февраля - начале марта. Тогда белорусский лидер заявил, что результатом визита станет появление новых горизонтов в двустороннем сотрудничестве и назвал расширение контактов с КНР одним из приоритетов внешней политики своей страны. По итогам визита Белоруссия и Китай, в частности, договорились об углублении оборонного сотрудничества , предотвращении цветных революций и продолжении работы по противодействию терроризму.

Грядущая поездка Лукашенко в КНР станет уже 14-й с тех пор, как он оказался на посту президента Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Китай Си Цзиньпин
03 декабря 2023, 10:31
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ
РИА «Новости»
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Турецкие власти задержали в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки — Шамиля Амирова. Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

«Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал», - сообщил глава министерства.

Мужчину разыскивали по обвинению в мошенничестве, уточнил Али Ерликая. Он подчеркнул, что власти ведут активную борьбу с преступными группировками, в том числе международными.

Ранее в Турции убили россиянку и ее несовершеннолетнюю дочь. Тела женщины и девушки нашли недалеко от Бодрума, они были завернуты в простыни и перевязаны веревкой. Под подозрение попал бывший муж россиянки, с которым у них был общий сын. Адвокат жертвы рассказал, что экс-супруг никак не хотел оставить женщину в покое после развода: преследовал, угрожал и шантажировал, хотел забрать ребенка.

Турецкие власти задержали в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки - Шамиля Амирова. Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

Турция Россия

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