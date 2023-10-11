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«Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек по состоянию на утро среды», - сказано в материале.

Ранее посольство Израиля в Соединенных Штатах заявляло о более чем тысячи погибших жителей государства. Известно, что одной из жертв атаки стал советский физик Сергей Гредескул и его жена. Информацию об этом распространил его бывший коллега, академик РАН Алексей Хохлов.

По его словам, ученого и его супругу убили в их доме в городе Офаким. Сергей Гредескул являлся учеником академика Ильи Лифшица. Физик еще в 1990-х переехал в Израиль, он был сотрудником университета Бен-Гуриона.