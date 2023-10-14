Более 120 человек попали в плен к боевикам ХАМАС
Свыше 120 гражданских лиц попали в плен боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля подтвердила, что в настоящее время в плену у организации ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ситуация между Израилем и Палестиной резко обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории соседней страны и проникли в приграничные города. В ответ власти Израиля объявили о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и атаковали ряд объектов в Газе.
В пятницу представители военного крыла ХАМАС ударили по штабу Северного военного округа ЦАХАЛ в городе Цфат.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев упрекал Запад в стыдливом молчании на призыв властей Израиля к эвакуации жителей сектора Газа на юг территории.