Более 120 человек попали в плен к боевикам ХАМАС

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«Армия обороны Израиля подтвердила, что в настоящее время в плену у организации ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ситуация между Израилем и Палестиной резко обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории соседней страны и проникли в приграничные города. В ответ власти Израиля объявили о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и атаковали ряд объектов в Газе.

В пятницу представители военного крыла ХАМАС ударили по штабу Северного военного округа ЦАХАЛ в городе Цфат.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев упрекал Запад в стыдливом молчании на призыв властей Израиля к эвакуации жителей сектора Газа на юг территории.