Более 11 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала конфликта

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По информации министерства здравоохранения Палестины, по состоянию на 12 ноября число погибших в ходе конфликта составило 11 078 человек, в том числе 4 506 детей.

Обострение конфликта между израильской армией и палестинским движением началось 7 октября. Боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля ракетами, после чего ЦАХАЛ начал антитеррористическую операцию.

В рамках третьей фазы израильские военные приступи к проведению наземной операции на территории сектора Газа. Солдаты вошли в одноименный город и захватили парламент.

Из-за обстрелов палестинского анклава пострадали местные жители. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ответственность за гибель палестинцев лежит на участниках ХАМАС.