Более 11 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала конфликта
Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС унесла жизни по меньшей мере 11,5 тысячи жителей сектора Газа. Об этом заявила пресс-служба правительства палестинского анклава, сообщил телеканал Al Jazeera.
По информации министерства здравоохранения Палестины, по состоянию на 12 ноября число погибших в ходе конфликта составило 11 078 человек, в том числе 4 506 детей.
Обострение конфликта между израильской армией и палестинским движением началось 7 октября. Боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля ракетами, после чего ЦАХАЛ начал антитеррористическую операцию.
В рамках третьей фазы израильские военные приступи к проведению наземной операции на территории сектора Газа. Солдаты вошли в одноименный город и захватили парламент.
Из-за обстрелов палестинского анклава пострадали местные жители. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ответственность за гибель палестинцев лежит на участниках ХАМАС.