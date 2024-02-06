Более 100 японцев попали в больницу из-за последствий снегопадов

В японской столице из-за непогоды пострадали как минимум 109 человек.

«Пострадавшие, доставленные в больницу к 10 часам утра, были в возрасте от 4 до 92 лет, и ни один из них не находился в опасном для жизни состоянии», - указали в агентстве.

От последствий снегопадов также пострадали жители соседних префектур: в Канагаве в медицинские учреждения обратились 39 человек, а в Сайтаме - 12. Из-за непогоды железнодорожники приостановили движение на линии Йокогама, а также на участке Тюо и Оме. Скоростные поезда курсировали между станциями Синагава и Одавара на пониженной скорости.

Ранее на Сахалине из-за циклона ввели режим ЧС. Из-за плохой видимости в регионе закрыли часть дорог, а местные жители стали распространять видеозаписи с огромными сугробами. Движение машин и рейсовых автобусов возобновили 29 января.