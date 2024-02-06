06 февраля 2024, 09:11

Более 100 японцев попали в больницу из-за последствий снегопадов

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Более 100 человек попали в больницы Токио из-за гололедицы после снегопадов и дождей на востоке Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В японской столице из-за непогоды пострадали как минимум 109 человек.

«Пострадавшие, доставленные в больницу к 10 часам утра, были в возрасте от 4 до 92 лет, и ни один из них не находился в опасном для жизни состоянии», - указали в агентстве.

От последствий снегопадов также пострадали жители соседних префектур: в Канагаве в медицинские учреждения обратились 39 человек, а в Сайтаме - 12. Из-за непогоды железнодорожники приостановили движение на линии Йокогама, а также на участке Тюо и Оме. Скоростные поезда курсировали между станциями Синагава и Одавара на пониженной скорости.

Ранее на Сахалине из-за циклона ввели режим ЧС. Из-за плохой видимости в регионе закрыли часть дорог, а местные жители стали распространять видеозаписи с огромными сугробами. Движение машин и рейсовых автобусов возобновили 29 января.

Больницы Япония Погода Снегопад
06 февраля 2024, 09:04
Кандидат в президенты США Хейли запросила защиту
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Главная соперница предпринимателя Дональда Трампа в борьбе среди республиканцев за номинацию на выборах президента США Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за растущих в ее адрес угроз. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на политика.

Хейли подтвердила, что запросила защиту.

«[Угроз] было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать», - подчеркнула она.

Как отметило РИА «Новости» , о публичных случаях угроз в адрес Хейли мало что известно. Она столкнулась со «сваттингом» - ложными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания. Причем подобные ситуации достаточно распространены в Соединенных Штатах. Недавно судья Артур Энгорон, который рассматривал гражданский иск против Трампа, получил угрозу о бомбе.

Американский политик-республиканец Вивек Рамасвами раскритиковал действия Никки Хейли. Он обвинил ее в попытках сорвать выдвижение Трампа на выборы президента США.

Главная соперница предпринимателя Дональда Трампа в борьбе среди республиканцев за номинацию на выборах президента США Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за растущих в ее адрес угроз. Об этом сообщила газета Wall Street Journal , ссылаясь на политика.

США Дональд Трамп Выборы президента США
06 февраля 2024, 08:33
Рост интереса к Севморпути заметили на фоне обострения в Красном море
РИА «Новости»
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Россия заметила возросший интерес других стран к Северному морскому пути из-за обострения ситуации в Красном море. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«Да, такой интерес мы видим», - подчеркнул он.

Ранее дипломат сообщал, что Северный морской путь в состоянии обеспечить судоходство кораблей, которые планируют перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Это возможно при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.

Соединенные Штаты и Великобритания в январе начали атаковать объекты хуситов. Власти стран называют удары ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Йеменские хуситы в свою очередь атакуют проходящие через водоем торговые суда в знак поддержки Газы, жители которой уже несколько месяцев находятся под постоянными обстрелами со стороны израильской армии.

Корабли МИД РФ Северный морской путь
06 февраля 2024, 07:50
Жителям Забайкалья рекомендовали не посещать Китай до 17 февраля
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Министерство планирования и развития Забайкальского края посоветовало жителям не отправляться в Китай до 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Жителей Забайкалья предупредили, что в Китае в связи с Праздником весны, или Китайским Новым годом, ожидаются продолжительные выходные, из-за которых у туристов могут возникнуть проблемы во время поездки. По данным Минплана, в стране путешественники имеют риск столкнуться с ситуацией, когда магазины и рестораны не работают, а билеты на транспорт заранее раскупили.

«В связи с этим рекомендуем воздержаться от поездок в Маньчжурию в период до 17 февраля, когда официальные выходные заканчиваются», - указали в ведомстве.

Китайский Новый год в этот раз будут праздновать 10 февраля. По словам востоковеда Аллы Верченко, для жителей КНР это самый масштабный, радостный и всенародный праздник. Она отметила, что из-за продолжительных выходных в стране наступает самая горячая пора для транспорта - на дорогах стоят пробки, а билеты на самолеты и поезда стремительно раскупают.

Праздники Россия Китай
06 февраля 2024, 07:27
Нидерланды откажутся от Facebook из-за риска утечки данных — СМИ
Unsplash
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Руководство Нидерландов может полностью отказаться от соцсети Facebook* из-за возможного риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Руководство Нидерландов может полностью отказаться от соцсети Facebook * из-за возможного риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Издание привело слова госсекретаря по вопросам цифровизации при МВД Александры ван Хюффелен, которая раскритиковала соцсеть в связи с нарушениями правил обработки конфиденциальных данных.

«Если Meta* * не захочет придерживаться правил, мы будем вынуждены попрощаться с их платформой Facebook * », - отметила она.

Ван Хюффелен также указала, что правительство на протяжении нескольких лет выражает обеспокоенность из-за политики сбора и обработки данных соцсетью. По информации издания, власти Нидерландов готовятся полностью запретить платформу Facebook *.

Ранее американские сенаторы провели слушания с участием представителей крупнейших соцсетей. Мероприятие посетили глава платформы Meta** Марк Цукерберг, генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино и другие руководители интернет-ресурсов. Сенаторы обсудили с ними увеличение числа случаев преступлений, совершаемых с помощью соцсетей.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признана экстремистской и запрещена в России.

Facebook Соцсети Утечки данных Нидерланды

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