Более 100 участников погромов задержали в Великобритании

Протесты в стране начались после информационного вброса о том, что поножовщину с тремя погибшими воспитанницами в танцевальной студии города Саутпорт совершил 17-летний мусульманин, прибывший в Великобританию в качестве беженца.

Полиция и суд назвала подозреваемым уроженца Кардиффа из семьи руандийцев Акселя Рудакубана, гражданина Великобритании.

Информацию о том, что девочки в Саутпорте стали жертвой мигранта-мусульманина, распространил блогер Берни Споффорд в социальной сети X (бывший Twitter). Из-за ботов эта версия распространилась очень быстро и вывела на улицы сторонников ультраправых группировок.

Министерство внутренних дел Великобритании разрешило сотрудникам полиции принимать самые жесткие меры для разгона протестных акций. Глава ведомства Иветт Купер заявила, что власти подготовят дополнительные камеры для размещения задержанных.