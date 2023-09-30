Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению

Израиль отложил наземную операцию в Газе по совету США — СМИ

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Армия обороны Израиля перенесла наземную операцию в секторе Газа по рекомендации США, которые хотели выиграть больше времени для переговоров по заложникам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По данным источников, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему поддерживает наземное вторжение в Газу. Однако после того, как палестинское движение ХАМАС освободило двух американок , Соединенные Штаты начали более настойчиво предлагать Израилю дать время на переговоры по остальным заложникам.

В администрации Байдена также хотели бы, чтобы изолированные в секторе Газа палестинцы успели получить как можно больше гуманитарной помощи. Кроме того, американская сторона надеется, что за время отсрочки удастся решить, как избежать новых жертв среди мирного населения, указали авторы NYT.

Два американских чиновника сказали, что совет отложить наземную операцию передали министру обороны Израиля Йоаву Галанту через главу Пентагона Ллойда Остина. Он почти ежедневно созванивается с израильским коллегой, чтобы обсудить оперативные вопросы, в том числе поставки американского оружия. По словам одного из чиновников, Остин назвал освобождение заложников приоритетом.

Представитель Галанта отказался комментировать информацию об этих разговорах. Дипломат из израильского посольства в Вашингтоне заявил, что «США не оказывают давления на Израиль в отношении наземной операции», написали авторы NYT.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что, по последним данным, в Газе удерживают не менее 222 заложников. По его словам, среди захваченных в плен людей немало иностранцев.