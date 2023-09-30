Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению
Начиная с 24 сентября, 100 417 человек переехали в Армению с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян, ее слова привело РИА «Новости».
«Мост Хакари (в Лачинском коридоре - прим. ред.) пересекли 21 043 транспортных средства», - уточнила Багдасарян.
По ее словам, порядка 81 139 человек прошли процедуру регистрации. Армянское правительство выделило 32 200 переселенцам временное жилье.
По данным Армении, до крайнего обострения на территории НКР проживали 120 тысяч человек.
Этнические армяне стали покидать населенные пункты Карабаха после того, как азербайджанские власти объявили о начале операции по восстановлению конституционной целостности.
Позже глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о ликвидации государства с 1 января 2024 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обсудит с Азербайджаном дальнейшую работу миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.