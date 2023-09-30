Более 100 тысяч человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
По состоянию на утро 30 сентября в Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 100 417 человек. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян.
Багдасарян уточнила, что армянские экстренные службы зарегистрировали боле 81 тысячи вынужденных переселенцев.
«Правительство республики выделило временное жилье для 32 200 человек», - добавила пресс-секретарь кабмина.
Уже зарегистрировали 81 139 человек, правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам.
Этнические армяне начала покидать Нагорный Карабах после начала операции со стороны азербайджанских военных 19 сентября. Через сутки стороны достигли соглашения о прекращении огня.
Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о ликвидации государства на территории Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года.