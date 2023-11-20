Более 100 сотрудников ООН погибли с начала конфликта Израиля и Палестины

«Всего с начала войны было убито 104 сотрудника», - указали в агентстве.

По данным на вечер воскресенья, 19 ноября, с начала противостояния Армии обороны Израиля и палестинских радикалов ХАМАС погибли более 13 тысяч человек. Жертвами эскалации конфликта стали 5,5 тысячи детей. Более шести тысяч мирных жителей пропали без вести.

По данным Yedioth Ahronoth , в переговорах между израильской стороной и палестинскими радикалами наметился прогресс.

Обсуждение деталей проходит при посредничестве Катара. По их данным, боевики ХАМАС готовы освободить группу из 50 женщин и детей. Однако они сделают это в обмен на выполнение некоторых условий, в частности, взамен на освобождение порядка 150 палестинских женщин и детей из тюрем Израиля.