Более 100 школьников напились на вечеринке Учителя года во Флориде
Директора школы во Флориде арестовали после вечеринки, где более сотни подростков распивали алкоголь. Об этом сообщило издание Daily Star.
Элизабет Хилл-Бродиган, которая однажды выиграла конкурс «Учитель года» в Коко-Бич, 19 января организовала шумный праздник со спиртным. Один из несовершеннолетних гостей после вечеринки попал в больницу с интоксикацией. Помощь врачей потребовалась еще нескольким школьникам. Кроме того, одного молодого человека арестовали недалеко от дома 47-летнего педагога за вождение в пьяном виде. Другие приглашенные просто выпивали вместе с директором.
Коллега организатора праздника Карли Андерсон сама обратилась в полицию. Она тоже находилась в нетрезвом состоянии и призналась, что веселилась вместе с ребятами.
Преподавательниц обвинили в пренебрежении интересами детей и содействии правонарушениям. Их отправили в административный отпуск. Хилл-Бродиган также получила обвинение в нарушении закона о спиртном во время вечеринок.
Департамент образования администрации Салехарда ранее приступил к служебной проверки детского сада , сотрудники которого устроили застолье с алкоголем во время тихого часа.