Более 100 школьников напились на вечеринке Учителя года во Флориде

Элизабет Хилл-Бродиган, которая однажды выиграла конкурс «Учитель года» в Коко-Бич, 19 января организовала шумный праздник со спиртным. Один из несовершеннолетних гостей после вечеринки попал в больницу с интоксикацией. Помощь врачей потребовалась еще нескольким школьникам. Кроме того, одного молодого человека арестовали недалеко от дома 47-летнего педагога за вождение в пьяном виде. Другие приглашенные просто выпивали вместе с директором.

Коллега организатора праздника Карли Андерсон сама обратилась в полицию. Она тоже находилась в нетрезвом состоянии и призналась, что веселилась вместе с ребятами.

Преподавательниц обвинили в пренебрежении интересами детей и содействии правонарушениям. Их отправили в административный отпуск. Хилл-Бродиган также получила обвинение в нарушении закона о спиртном во время вечеринок.

Департамент образования администрации Салехарда ранее приступил к служебной проверки детского сада , сотрудники которого устроили застолье с алкоголем во время тихого часа.