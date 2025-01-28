28 января 2025, 16:56

Более 100 школьников напились на вечеринке Учителя года во Флориде

Unsplash
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Директора школы во Флориде арестовали после вечеринки, где более сотни подростков распивали алкоголь. Об этом сообщило издание Daily Star.

Элизабет Хилл-Бродиган, которая однажды выиграла конкурс «Учитель года» в Коко-Бич, 19 января организовала шумный праздник со спиртным. Один из несовершеннолетних гостей после вечеринки попал в больницу с интоксикацией. Помощь врачей потребовалась еще нескольким школьникам. Кроме того, одного молодого человека арестовали недалеко от дома 47-летнего педагога за вождение в пьяном виде. Другие приглашенные просто выпивали вместе с директором.

Коллега организатора праздника Карли Андерсон сама обратилась в полицию. Она тоже находилась в нетрезвом состоянии и призналась, что веселилась вместе с ребятами.

Преподавательниц обвинили в пренебрежении интересами детей и содействии правонарушениям. Их отправили в административный отпуск. Хилл-Бродиган также получила обвинение в нарушении закона о спиртном во время вечеринок.

Департамент образования администрации Салехарда ранее приступил к служебной проверки детского сада , сотрудники которого устроили застолье с алкоголем во время тихого часа.

США Дети Школы Алкоголь Учителя Школьники Полиция
28 января 2025, 19:06
Ватикан заявил об угрозах искусственного интеллекта
Unsplash
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Ватикан опасается обожествления искусственного интеллекта, ведь созданный человеком разум должен исключительно служить на благо, а не подменять его. Об этом сообщили в новом богословском документе дикастерий доктрины веры, культуры и образования Antiqua et nova.

«Притязание на замену Бога собственным творением - идолопоклонство. ИИ не может обожествляться, и ему нельзя поклоняться, поскольку есть риск, что человек может стать рабом своего собственного изобретения», - отметили в тексте.

В материале добавили, что ИИ необходимо использовать только как дополнительный инструмент человеческого интеллекта.

В одобренном папой римским документе указали на этическую проблему - основные мощности ИИ находятся «в руках нескольких влиятельных компаний», поэтому они могут воспользоваться искусственным интеллектом для манипуляций в корыстных интересах.

В дикастерии также добавили, что ИИ способен приносить благо, но нужно учитывать, что подобный интеллект может стать источником оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о создании мегакорпорации Stargate , которая должна будет обеспечить развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. По его словам, разработка превзойдет китайский чат-бот DeepSeek.

Искусственный интеллект Папа римский Ватикан
28 января 2025, 18:56
В Дании заявили, что Трамп не получит Гренландию
Unsplash
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Президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лкке Расмуссен, его слова привел портал Ekstra Bladet.

«Гренландию Трамп не получит. Гренландия - это есть Гренландия. Жители Гренландии - народ, в том числе с точки зрения международного права, защищенный уставом ООН и международным законодательством», - сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что только жители острова в конечном счете должны решать его судьбу.

Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность заявлял, что Гренландия должна стать частью государства. Он отмечал ее стратегическую важность для защиты «свободного мира» и национальной безопасности, в том числе от России и Китая.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В настоящее время остров остается частью королевства, но в 2009 году получил права на автономию с возможностью самостоятельного выбора и самоуправления во внутренней политике.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Дании продать США Гренландию.

США Дания Дональд Трамп Гренландия
28 января 2025, 16:38
Дания разрешила законсервировать поврежденную трубу в Балтийском море
РИА «Новости»
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Власти Дании разрешили оператору «Северного потока — 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе датского агентства по энергетике.

Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток - 2» планируют за две-три недели. Компания приступит к работе в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.

«Рабочие намерены сохранить поврежденный трубопровод, установив на каждом открытом конце трубы специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды», - заявили в энергетическом агентстве.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с заявлением о планах перезапуска «Северного потока». Она объявила, что в случае победы на выборах в Бундестаг и получения поста канцлера подпишет указ о возобновлении прокачки российского газа.

Президент Польши заявил, что газопроводы необходимо демонтировать , потому что они представляют серьезную опасность для Польши, Словакии и других стран Центральной Европы, которые рискуют впасть в энергетическую зависимость от России.

Власти Дании разрешили оператору «Северного потока - 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе датского агентства по энергетике.

Дания Газопровод Северный поток — 2 Северный поток Балтийское море
28 января 2025, 16:04
Исполняющий обязанности президента Абхазии написал открытое письмо Путину
РИА «Новости»
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Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение лидера республики опубликовали на его официальном сайте.

Бганба попросил Путина не допустить негативных процессов, способных помешать дружбе России и Абхазии. Он выразил обеспокоенность неким «политическим дискурсом», что в республике появились есть силы, стремящиеся подорвать отношения с Россией.

«На предстоящих выборах все кандидаты на пост главы Абхазии единодушно выражают поддержку укреплению и развитию братских отношений с Российской Федерацией. Они осознают, что сотрудничество и дружба с Россией - ключевой фактор безопасности и стабильности страны», - отметил Бганба.

Он подчеркнул, что народ Абхазии остается верным партнером и союзником России в «противостоянии коллективному Западу». Также Бганба напомнил, что абхазы поддерживают задачи и цели спецоперации на Украине.

Ранее Минфин Абхазии раскрыл размер помощи России в 2025 году.

Абхазия Международные отношения Россия Владимир Путин

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