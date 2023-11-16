Более 100 россиян выбрались из сектора Газа 15 ноября

Рябков назвал полезными переговоры США и Китая по контролю над вооружениями

Встреча представителей Китая и США, посвященная теме контроля над вооружениями, является полезной, но ситуацию в мире не изменит. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американо-китайский диалог по вопросам, назовем их так, стратегической стабильности или стратегической безопасности полезен и важен. Но картину, о которой я только что сказал, он не меняет», - отметил он.

Дипломат напомнил, что Россия несколько лет назад рекомендовала проводить переговоры по контролю над вооружениями «на более широкой, а не чисто российско-американской основе». По его мнению, стоит учесть заметное расширение потенциалов Франции и Великобритании.

Рябков напомнил, что англосаксы создали «беспрецедентный формат» глобального взаимодействия западных стран с подключением Австралии - AUKUS.

Ранее замглавы МИД выразил обеспокоенность в связи с докладом комиссии при конгрессе США по стратегическим вопросам. Его встревожил размах «шопинг-листа», который свидетельствует о подготовке американского руководства к новой гонке вооружений.