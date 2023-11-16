16 ноября 2023, 08:14

Более 100 россиян выбрались из сектора Газа 15 ноября

РИА «Новости»
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Границу с сектором Газа пересекли 107 россиян за среду, 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей», - указали в ведомстве.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границы Газы и Египта работал сверх установленного срока. Благодаря этом оперативная группа МЧС России смогла вывести из анклава дополнительную группу людей.

Колонна автобусов везет россиян в Каир, где находится оперштаб. Оттуда их транспортируют в Москву.

Первая группа эвакуированных россиян пересекла египетскую границу 12 ноября. Самолет с 70 соотечественниками прилетел в аэропорт Домодедово.

Вечером 14 ноября в Москву вылетел борт МЧС из Египта с новой группой эвакуированных из Газы россиян. Спасателям во втором потоке удалось вывезти 98 соотечественников.

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов поблагодарил посла Египта в Москве Назиху Нагари за помощь в эвакуации россиян из анклава.

МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 08:19
Рябков назвал полезными переговоры США и Китая по контролю над вооружениями
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Встреча представителей Китая и США, посвященная теме контроля над вооружениями, является полезной, но ситуацию в мире не изменит. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американо-китайский диалог по вопросам, назовем их так, стратегической стабильности или стратегической безопасности полезен и важен. Но картину, о которой я только что сказал, он не меняет», - отметил он.

Дипломат напомнил, что Россия несколько лет назад рекомендовала проводить переговоры по контролю над вооружениями «на более широкой, а не чисто российско-американской основе». По его мнению, стоит учесть заметное расширение потенциалов Франции и Великобритании.

Рябков напомнил, что англосаксы создали «беспрецедентный формат» глобального взаимодействия западных стран с подключением Австралии - AUKUS.

Ранее замглавы МИД выразил обеспокоенность в связи с докладом комиссии при конгрессе США по стратегическим вопросам. Его встревожил размах «шопинг-листа», который свидетельствует о подготовке американского руководства к новой гонке вооружений.

США Оружие МИД РФ Китай
16 ноября 2023, 07:44
Сенат США одобрил правительственный бюджет без помощи Украине
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Члены конгресса приняли закон о временном бюджете правительства США без финансирования помощи Украине. Большинство сенаторов вслед за палатой представителей проголосовали за него, сообщил телеканал CNN.

Голосование за законопроект, призванный сохранить работу правительства, прошло 15 ноября. Сенат принял его 87 голосами против 11.

Палата представителей одобрила его 14 ноября, и теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Предложенный спикером конгресса Майком Джонсоном план финансирования правительства - двухэтапный и временный. Срок предыдущего государственного финансирования истечет 17 ноября. До января продлят финансирование приоритетных программ и ведомств, связанных с военным строительством, транспортом, поддержкой ветеранов, жилищной политикой и энергетикой, до февраля - всех остальных расходов. В проект не включили выделение денег на помощь Израилю и Украине.

По информации телеканала, конгрессмены не смогли согласовать бюджет на весь год из-за разногласий по поводу статей расходов.

США Конгресс США Украина Джо Байден
16 ноября 2023, 07:34
Эвакуацию из сектора Газа запросили еще 150 россиян
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Список на эвакуацию из сектора Газа пополнился именами еще 150 россиян. Они смогут уехать 16 ноября, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В эвакуационный штаб российской миссии поступают новые данные о наших гражданах. Так, уже установлено, что еще 150 человек смогут завтра покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу», - объявил он.

Из зоны боевых действий 15 ноября по российскому списку вывезли 107 человек, в том числе, по словам Рамзана Кадырова, 43 гражданина Белоруссии. Он заявил, что их жизнь и здоровье теперь вне опасности. Эвакуированных отправили в Каир на спецборт МЧС России.

Рамзан Кадыров предупредил, что оперативный штаб продолжит работу до тех пор, пока из сектора Газа не вывезут всех россиян. Наряду со спасателями помощь оказывают медики, дипломаты и психологи.

Совбез ООН призвал Израиль и Палестину открыть гуманитарные коридоры, эвакуировать детей и обеспечить поставку помощи. Члены организации приняли резолюцию Мальты и отклонили предложение России призвать стороны к прекращению огня.

Рамзан Кадыров Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 06:39
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по конфликту в секторе Газа
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Резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту одобрили 12 стран Совбеза ООН. Они призвали стороны соблюдать международное право и заботиться о безопасности мирных жителей, сообщили «Известия».

Заседание прошло 15 ноября. Резолюцию Мальты поддержали 12 стран, против нее выступили три государства - США, Великобритания и Россия. Последняя предлагала дополнение с призывом остановить огонь и объявить перемирие, но его отклонили.

Совбез ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать нормы международного права, в том числе гуманитарного, и обеспечивать безопасность гражданских. Акцент в резолюции сделали на защите детей, например, обеспечении эвакуации больных или пострадавших детей вместе с опекунами. Страны предложили создать в секторе Газа коридоры и объявить гуманитарные паузы.

ООН обвинила Израиль в военных преступлениях, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху их не признал. Он заявил, что ЦАХАЛ не нарушал норм международного права , и назвал жертвы среди мирных жителей сектора Газа сопутствующим ущербом.

Дети ООН Конфликт Израиля и Палестины

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