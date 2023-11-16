Более 100 россиян выбрались из сектора Газа 15 ноября
Границу с сектором Газа пересекли 107 россиян за среду, 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей», - указали в ведомстве.
Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границы Газы и Египта работал сверх установленного срока. Благодаря этом оперативная группа МЧС России смогла вывести из анклава дополнительную группу людей.
Колонна автобусов везет россиян в Каир, где находится оперштаб. Оттуда их транспортируют в Москву.
Первая группа эвакуированных россиян пересекла египетскую границу 12 ноября. Самолет с 70 соотечественниками прилетел в аэропорт Домодедово.
Вечером 14 ноября в Москву вылетел борт МЧС из Египта с новой группой эвакуированных из Газы россиян. Спасателям во втором потоке удалось вывезти 98 соотечественников.
Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов поблагодарил посла Египта в Москве Назиху Нагари за помощь в эвакуации россиян из анклава.