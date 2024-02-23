Более 100 машин столкнулись на трассе в Китае из-за гололеда

Огромное количество машин столкнулось друг с другом на обледеневшем участке скоростной магистрали. Автомобили получили серьезные повреждения. Несколько человек пострадали.

Волны холода, ледяные дожди и метели обрушились на значительную территорию Китая за последние недели. Непогода спровоцировала трудности с движением в период лунного Нового года, когда многие люди поехали домой, чтобы отметить праздник с близкими.

Несколько дней назад массовая авария произошла в Пензенской области. На трассе в Мокшанском районе столкнулись Lada Vesta, Mazda и ГАЗ. В результате ДТП пострадали пассажиры легковых автомобилей - трое взрослых и один ребенок. По факту случившегося организовали проверку.