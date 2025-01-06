Более 100 «городских бандитов» казнили в африканской стране

Читайте нас в:

Мужчины в возрасте от 18 до 35 лет были вооруженными грабителями. Их казнили на север-западе Конго в тюрьме Ангенга. В конце декабря лишили жизни 45 бандитов, еще 57 преступников казнили в течение прошедших 48 часов.

Решение местных властей о смертной казни вызвало разногласия. Некоторые поприветствовали меру как средство восстановления безопасности и порядка в городах. Других обеспокоили риски нарушения прав человека.

В США заключенный Аарон Брайан Ганчес , приговоренный к высшей мере наказания, попросил Верховный суд Аризоны казнить его раньше назначенной даты, сообщил RT.

.

По данным Ura.ru , в Иране смертная казнь грозит певице Парасту Ахмади. Исполнительница выступила с оголенными плечами и без хиджаба.