По данным издания, в список ограничений войдут более 100 физических и 40 юридических лиц. Новые санкции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и ряд технологий, которые можно использовать в военных целях.

Евросоюз также рассматривает возможность запретить импорт обработанных материалов, товаров транспортного назначения, алмазов, а также алюминиевой и строительной продукции. Кроме того, ЕС намерен ограничить выдачу лицензий на программное обеспечение.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что своим нежеланием вводить санкции против России государство усилило свою международную репутацию. Он напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям.