Более 10 человек пострадали в результате вооруженной драки в Турции
В Турции погиб ребенок и 10 человек пострадали во время массовой потасовки. Об этом сообщило местное агентство IHA.
Конфликт произошел на автовокзале города Шанлыурфа между сотрудниками автобусной компании и пассажирами.
В ход пошло холодное и огнестрельное оружие. Погибшему ребенку было 10 лет, также среди пострадавших оказался полицейский.
Следователи приступили к изучению всех обстоятельств случившегося.
Трое злоумышленников напали на свидетеля при попытке совершить кражу в магазине. В ходе потасовки ему удалось нокаутировать одного из грабителей. После этого он подал заявление в полицию об исчезновении своего телефона. Происшествие сняли на камеру мобильного телефона.