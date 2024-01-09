09 января 2024, 02:52

Более 10 человек пострадали после взрыва в отеле в техасском городе Форт-Уэрт

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В техасском городе Форт-Уэрт произошел взрыв. Пострадали 11 человек. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным журналистов, взрыв случился в отеле Sandman Signature. Телеканал опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, что после ЧП на асфальт упало множество обломков. По информации пожарных, вероятной причиной взрыва могла стать утечка газа.

В результате происшествия пострадали 11 человек, их отправили в больницу.

Ранее взрыв произошел в одном из домов пригорода Вашингтона во время обыска. Когда полицейские пришли к подозреваемому с ордером, тот выстрелил несколько раз. В итоге прогремел взрыв. Двухэтажное здание разлетелось на куски.

Несколько дней назад, 5 января, крупный пожар случился на складе в городе Элизабет штата Нью-Джерси недалеко от международного аэропорта Либерти. Спасатели присвоили возгоранию четвертый уровень сложности. Данных о пострадавших не поступило. В ликвидации пламени участвовали более 100 пожарных.

США Отели Взрывы
09 января 2024, 02:37
«Проверенное оружие». Медведев пошутил о Майдане после забастовок фермеров в Берлине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил про вероятный Майдан в Германии из-за протестов немецких фермеров и роста расходов на помощь украинской стороне. Свое мнение политик высказал в соцсети Х.

Он отметил, что протестующие фермеры заблокировали весомую часть страны. Субсидии сельскому хозяйству подошли к концу, а сумма, потраченная на поддержку Украины, продолжает расти.

«При этом Германия - главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие - Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса [канцлер ФРГ Олаф] Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом», - написал Медведев.

«Обиженной ливерной колбасой» Шольца весной прошлого года назвал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Ранее немецкие фермеры начали протесты по всей стране. Они выступили против мер, которые власти приняли для экономии бюджета. Манифесты начались почти во всех федеральных землях, сотни тракторов с протестантами перекрыли дороги в Германии. Люди держат плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего» и «Мы боремся за свое существование».

Германия Дмитрий Медведев Протесты Забастовки
09 января 2024, 02:31
Солиста группы «Щенки» проверят на пропаганду ЛГБТ после выхода на сцену с носком на паху
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Генеральная прокуратура проверит солиста группы «Щенки» Максима Тесли на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации отметили, что активист и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин решил обратиться к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить действия Тесли на недавнем концерте.

На мероприятии вокалист вышел практически голым. Его половой орган прикрывал один носок. Мужчина говорил с публикой в таком виде и исполнял треки. Как сообщили очевидцы, на одной из песен артист даже снял костюм.

Похожим внешним видом стал известен рэпер Vacio (настоящее имя - Николай Васильев). Он пришел на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в Московском клубе «Мутабор» в одном носке на паху. На мероприятии дресс-код предполагал минимум одежды, поэтому вокалист выбрал подобный «наряд». После случившегося его арестовали на 15 суток.

Прокуратура РФ Концерты
09 января 2024, 01:20
Министр экономики Литвы заступился за русскоязычные школы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Литовские политики решили набрать очки на теме русскоязычных школ, заявила в эфире радиостанции LRT министр экономики и инноваций страны Аушрине Армонайте. Политик назвала разговоры об их закрытии большой ошибкой.

Армонайте раскритиковала своих коллег по политическому цеху, призывающих как можно быстрее закрыть школы, где преподавание ведется на русском языке. По ее словам, подобные идеи особенно популярны среди правых политиков, пытающихся заработать уважение радикального электората.

«Сейчас мы пользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией, все закрываем, все уничтожаем. Этого делать не следует», - заявила Армонайте.

Министр подчеркнула, что к вопросам, которые касаются детей, необходимо подходить с осторожностью, так как от образования зависит будущее Литвы. Она отметила, что в стране есть много качественных школ, предлагающих обучение на русском и польском языках.

Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что власти страны хотят отказаться от уроков русского языка в учебных планах, заменив их на занятия украинским.

Школы Русский язык Литва Образование
09 января 2024, 00:38
Американец нашел телефон, выпавший из самолета с высоты почти 5 тысяч метров
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американец Шонатан Бейтс обнаружил телефон, выпавший из самолета компании Alaska Airlines. Как сообщил телеканал CNN, смартфон оказался в рабочем состоянии, несмотря на падение с высоты в 4,8 тысячи метров.

Американец Шонатан Бейтс обнаружил телефон, выпавший из самолета компании Alaska Airlines. Как сообщил телеканал CNN , смартфон оказался в рабочем состоянии, несмотря на падение с высоты в 4,8 тысячи метров.

Гаджет выпал у одного из пассажиров, когда у самолета Boeing 737-9 вырвало секцию фюзеляжа. Нашедший телефон Бейтс отметил, что смартфон сохранил зарядку и открылся на странице с багажной квитанцией, которую предъявлял его владелец перед полетом.

Американец передал находку в Национальный совет по безопасности на транспорте, где ему заявили, что его случай не уникален: телефон оказался вторым, упавшим с самолета Alaska Airlines. Найти удалось и оторвавшийся кусок фюзеляжа, необходимый для расследования ЧП: он рухнул на задний двор дома школьного учителя из Портленда.

Авария на Boeing 737-9 произошла 5 января: вместе с фюзеляжем от самолета отошел иллюминатор, из-за чего началась разгерметизация кабины. Самолет с 176 пассажирами на борту смог совершить экстренную посадку. После случившегося эксплуатацию этой модели Boeing временно прекратили.

США Смартфоны Самолеты Boeing

Новости по теме