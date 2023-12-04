Более 10 человек погибли при извержении вулкана в Индонезии

«По состоянию на утро понедельника 11 альпинистов нашли мертвыми. Еще трех человек эвакуировали», - рассказал глава спасательной службы Паданг Абдул Малик.

Личности погибших пока не установили. Всего во время извержения вулкана в ловушке оказались 75 альпинистов. Из них 49 удалось эвакуировать. Еще 12 человек не нашли.

Марапи до сих пор находится в зоне тревоги. По данным Японского метеорологического управления, столб пепла после извержения вулкана поднялся на 15 тысяч метров.

Как сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии РАН, пепловый шлейф с находящегося на Камчатке вулкана Шивелуч растянулся на 230 километров. Его высота составила до 2,5 километра. Действующий вулкан находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи, в котором приживают около пяти тысяч человек.