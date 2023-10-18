Более 1,3 тысячи человек пропали без вести в секторе Газа после израильских атак

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«Мы получили около 1,3 тыс. сообщений о пропавших без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа», - говорится в заявлении.

В Минздраве выразили надежду на то, что среди пропавших есть выжившие. Постоянные обстрелы и «слабые возможности» затрудняют поиски.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа. Израильская армия пришла в полную боевую готовность и принялась отвечать на атаки. Всего за 11 дней погибли сотни детей , не считая жертв вчерашнего удара по больнице в Газе.

В результате взрыва в медучреждении 17 октября пострадали и погибли более 800 человек.

Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга.