Более 1,3 тысячи человек пропали без вести в секторе Газа после израильских атак
После обрушения зданий в результате израильских атак в секторе Газа пропали около 1,3 тысячи человек, включая 600 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава в соцсети.
«Мы получили около 1,3 тыс. сообщений о пропавших без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа», - говорится в заявлении.
В Минздраве выразили надежду на то, что среди пропавших есть выжившие. Постоянные обстрелы и «слабые возможности» затрудняют поиски.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа. Израильская армия пришла в полную боевую готовность и принялась отвечать на атаки. Всего за 11 дней погибли сотни детей , не считая жертв вчерашнего удара по больнице в Газе.
В результате взрыва в медучреждении 17 октября пострадали и погибли более 800 человек.
Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга.