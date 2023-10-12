Более 1,2 тысячи человек погибли в секторе Газа при ударах ЦАХАЛ
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минздрава анклава. По информации ведомства, еще около 5,6 тысячи человек получили ранения.
Накануне вечером Минздрав сектора Газа заявил, что в местных больницах больше нет свободных коек, а расходные медицинские материалы на исходе.
По данным палестинского агентства WAFA, в анклаве разрушены 535 жилых домов, три школы, а здания еще 75 учебных заведений получили серьезные повреждения. Помимо этого, ЦАХАЛ полностью уничтожил 10 мечетей, уточнил ТАСС.
Масштабные удары по сектору Газа израильские военные начали наносить после того, как 7 октября ХАМАС нанес массированный ракетный удар по стране. Кроме того, боевики движения вторглись на ее территорию, захватив порядка 100 заложников.