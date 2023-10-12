Более 1,2 тысячи человек погибли в секторе Газа при ударах ЦАХАЛ

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Накануне вечером Минздрав сектора Газа заявил, что в местных больницах больше нет свободных коек, а расходные медицинские материалы на исходе.

По данным палестинского агентства WAFA, в анклаве разрушены 535 жилых домов, три школы, а здания еще 75 учебных заведений получили серьезные повреждения. Помимо этого, ЦАХАЛ полностью уничтожил 10 мечетей, уточнил ТАСС.

Масштабные удары по сектору Газа израильские военные начали наносить после того, как 7 октября ХАМАС нанес массированный ракетный удар по стране. Кроме того, боевики движения вторглись на ее территорию, захватив порядка 100 заложников.