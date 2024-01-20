Болдуина снова обвинили в непредумышленном убийстве на съемках

Американские ученые предсказали появление тысячи городов-призраков в США из-за снижения численности населения на 12-23%. Об этом сообщило издание Nature Cities.

Города будущего, по мнению американских исследователей, станут не полностью призрачными, а превратятся в раздробленные сообщества. Число жителей уменьшится, продуктовые магазины начнут закрываться, возникнут проблемы с чистой водой и транспортом, что приведет к ухудшению инфраструктуры.

Такие проблемы уже возникли в городе Джексон в штате Миссисипи в 2021 году, когда люди остались без питьевой воды.

«43% городов США теряют жителей, и эта тенденция будет усиливаться в будущем», - заявили ученые.

Исследователи предупредили также об ухудшении демографической ситуации во всем мире. По их прогнозу, к 2100 году численность людей старше 80 лет вдвое превысит число детей младше пяти лет.

Ранее в Китае в 2022 году резко сократилась численность населения. Специалисты винят в этом политику «одна семья - один ребенок», которую долгие годы проводили в стране. Если ситуацию не исправить, то Китай может столкнуться с экономическими проблемами.