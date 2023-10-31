«Боится заговора». Зеленского в США обвинили в ликвидации оппонентов

«Зеленский очевидно знает, что его могут заменить, и боится сделки между российскими и украинскими военными. Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева», - предположил Брайен.

Экс-чиновник подчеркнул, что у СБУ есть опыт устранения политических оппонентов главы киевского режима. Эксперт указал также на арест украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвинили в мошенничестве.

Брайен отметил, что если ситуация на поле боя не улучшится и конгресс отзовет хотя бы часть обещанных Украине денег, правление Зеленского подойдет к концу, он «сядет на мель».

Покушение на бывшего украинского политика Олега Царева произошло в ночь на пятницу, 27 октября. Он попал в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.