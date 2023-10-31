«Боится заговора». Зеленского в США обвинили в ликвидации оппонентов
Президент Украины Владимир Зеленский боится заговора среди военных, поэтому отдает приказы об устранении оппонентов, которые могут стать потенциальной заменой ему. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy.
«Зеленский очевидно знает, что его могут заменить, и боится сделки между российскими и украинскими военными. Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева», - предположил Брайен.
Экс-чиновник подчеркнул, что у СБУ есть опыт устранения политических оппонентов главы киевского режима. Эксперт указал также на арест украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвинили в мошенничестве.
Брайен отметил, что если ситуация на поле боя не улучшится и конгресс отзовет хотя бы часть обещанных Украине денег, правление Зеленского подойдет к концу, он «сядет на мель».
Покушение на бывшего украинского политика Олега Царева произошло в ночь на пятницу, 27 октября. Он попал в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.