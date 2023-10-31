31 октября 2023, 03:45

«Боится заговора». Зеленского в США обвинили в ликвидации оппонентов

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Президент Украины Владимир Зеленский боится заговора среди военных, поэтому отдает приказы об устранении оппонентов, которые могут стать потенциальной заменой ему. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy.

«Зеленский очевидно знает, что его могут заменить, и боится сделки между российскими и украинскими военными. Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева», - предположил Брайен.

Экс-чиновник подчеркнул, что у СБУ есть опыт устранения политических оппонентов главы киевского режима. Эксперт указал также на арест украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвинили в мошенничестве.

Брайен отметил, что если ситуация на поле боя не улучшится и конгресс отзовет хотя бы часть обещанных Украине денег, правление Зеленского подойдет к концу, он «сядет на мель».

Покушение на бывшего украинского политика Олега Царева произошло в ночь на пятницу, 27 октября. Он попал в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

Владимир Зеленский Украина
31 октября 2023, 04:29
Гражданская война начнется в Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке – СМИ
Freepik
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В Европе может случиться большая гражданская война из-за реакции общественности на обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми в беседе с Index.hu.

«Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью, и я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре», - заявил он.

По мнению историка, антисемитские и антимусульманские акции, которые носят крайне правый смысл, способны усилиться. Из-за праворадикального терроризма исламисты могут проявить активность ради мести, что чревато началом гражданской войны.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября. Утром радикальное палестинское движение ХАМАС направило на израильские территории тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала наносить ответные удары по сектору Газа. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировки сотен тысяч мирных жителей Газа ничем нельзя оправдать.

Израиль Европа Конфликт Израиля и Палестины Палестина
31 октября 2023, 03:04
«Остается только молиться». США предсказали крах от России и Китая
РИА «Новости»
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Россия и Китай одержат победу над США и создадут новый миропорядок. Такой прогноз сделал обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.

«Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай запланировали создать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене», - заявил журналист.

По словам Сабера, украинский конфликт подтвердил неспособность США удержать статус самой грозной силы в мире. Кроме того, позиции Штатов слабеют с каждым днем, пока продолжается обострение ситуации в секторе Газа. Израиль, несмотря на поддержку американских властей, оказался на грани катастрофы, а его граждане больше не доверяют своим лидерам, отметил журналист.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают против прекращения боевых действий в Газе , потому что такой ход событий станет выгодным для палестинского движения ХАМАС. Вместо этого Америка предлагает устраивать гуманитарные паузы.

США Международные отношения Китай Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 02:47
Бербок опозорилась перед важной встречей с эмиром Катара — СМИ
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений. Об этом рассказал автор журнала Der Spiegel Кристоф Шульт.

«Точно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани был очень рассержен из-за того, что сказала Бербок в эфире телеканала ZDF», - сказал журналист.

Шульт уточнил: перед встречей Бербок заявила в интервью, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», - заявила глава МИД.

Автор статьи отметил, что подобные заявления могли стать причиной для отмены встречи. Однако эмир Катара все же встретился с Бербок, несмотря на ее непрофессиональное поведение.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал главе МИД тщательнее подбирать слова , говоря о России. Он напомнил ей, что Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с РФ, даже если это будет непросто.

Германия Скандалы
31 октября 2023, 02:14
Европе предрекли катастрофу в случае избрания Трампа президентом США
Pixabay
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Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США станет «катастрофой для Европы». Такое заявление сделал известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Встречу транслировал телеканал EPTnews.

Премьера Греции спросили, что для Европы означает возможное переизбрание Трампа. Мицотакис рассказал о тесных отношениях Греции и США при любом главе Белого дома. Политик напомнил об оборонном сотрудничестве, американских инвестициях. Однако политолог Фукуяма парировал и отметил, что может сказать то, чего не скажет премьер-министр.

«Если Трамп будет переизбран в 2024 году, это станет катастрофой для Европы. Это будет катастрофой», - заявил Фукуяма.

Политолог назвал Трампа другом «популистских партий», премьера Венгрии Орбана, а также России. Фукуяма напомнил, что Трамп не желает сотрудничать с НАТО. Он заявил, что победы Трампа не случится.

Ранее британское издание сравнило американских политиков с шайкой клоунов, которые подвели США к краху. Действия властей привели к тому, что государство превратилось в экономического и политического банкрота.

Европа Дональд Трамп Выборы президента США

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